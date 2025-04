сегодня



Музыканты SORCEROR, PROGRESSIVE DEVICE и SOILWORK в EVERY KING HAS A CLOWN



“BloodWar”, новая песня проекта EVERY KING HAS A CLOWN, в состав которого входят Ryker Castro, Anders Engberg (Sorcerer, ex-Therion), Pedro Vallejo (Progressive Device) и Bastian Thusgaard (Soilwork, The Arcane Order), доступна для прослушивания ниже. Дебютный альбом запланирован к выпуску на этот год, в его записи в качестве гостей принимали участие следующие вокалисты:



Ray Alder (Fates Warning, Redemption)

Mark Boals (Yngwie Malmsteen, Royal Hunt, Ring of Fire)

Mats Leven (Therion, Yngwie Malmsteen, Candlemass)

Anders Engberg (Sorcerer, Lion’s Share)

Mike DiMeo (Riot, Masterplan)

Göran Edman (Yngwie Malmsteen, Karmakanic)

Christian Palin (Adagio, Random Eyes)

Steve Braun (Halcyon Way)

Berzan Önen (Ascraeus, Black Water Sunset)

Rob Lundgren (Reveal, Mentalist)







+0 -0



просмотров: 68