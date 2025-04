21 апр 2025



Новое видео AYREON



"Day 10: Memories", новое видео группы AYREON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома,The Human Equation, юбилейная версия которого вышла 18 апреля. Arjen Lucassen также записал видео, в котором представляет бокс-сет этого издания:



CD 1

“Day One: Vigil”

“Day Two: Isolation”

“Day Three: Pain”

“Day Four: Mystery”

“Day Five: Voices”

“Day Six: Childhood”

“Day Seven: Hope”

“Day Eight: School”

“Day Nine: Playground”

“Day Ten: Memories”

“Day Eleven: Love”



CD 2:

“Day Twelve: Trauma”

“Day Thirteen: Sign”

“Day Fourteen: Pride”

“Day Fifteen: Betrayal”

“Day Sixteen: Loser”

“Day Seventeen: Accident?”

“Day Eighteen: Realization”

“Day Nineteen: Disclosure”

“Day Twenty: Confrontation”



CD 3:

“August Fire”

“No Quarter”

“Space Oddity”

“Day Six – Childhood” (Acoustic Version)

“How You Gonna See Me Now”

Bloopers

Untitled Instrumental

“When I’m Sixty-Four”

“Loser” (Star One Version)

“No Quarter” (Alternative Version)

“Back 2 Me” (Dance Mix)



Bluray 1:

• The Human Equation (DTS-HD Master Audio 5.1 audio)*

• The Human Equation (DD 5.1 audio)

• Come Back To Me (Music video)**

• Day Eleven: Love (Music video)**

• Day Sixteen: Loser (Music video)**

• The making of The Human Equation**

• The making of Come Back To Me music video**



Bluray 2:

• The Theater Equation full show

• The Theater Equation tryout show

• Trailer

• Behind the scenes

• Curtain calls











