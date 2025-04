22 апр 2025



Новое видео DAWN OF ASHES



"Hypertensive Crisis", новое видео группы DAWN OF ASHES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Infectting The Scars, выходящего шестого июня на Metropolis Records:



“Intro – Made In Hell”

“Infecting The Scars”

“Bone Saw” (feat. Alien Vampires)

“Visceral Rage”

“Hypertensive Crisis”

“Coma Maker”

“Masochism”

“Faith Desecration”

“Throne Of Misanthropy”

“Outro – Existential Despair”







