“Hollywood Victim”, официальное видео с текстом от DON FELDER, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Vault - 50 Years of Music", выход которого намечен на 23 мая:



“Move On”

“Free At Last”

“Hollywood Victim”

“Last All Night”

“Digital World”

“I Like The Things You Do”

“All Girls Love To Dance”

“Together Forever”

“Heavy Metal”

“Let Me Down Easy”

“Blue Skies”







