Новая песня WAXEN



"Black Nitrite", новая песня группы WAXEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома High Plains Bloodlust, выход которого запланирован на 23 мая на Moribund Records:



“Battle Of One Hundred Slain”

“A Horse Named Fear”

“Hadamar”

“Black Nitrite”

“Red Clouds Over Kill Zones”

“High Plaines Bloodlust”







