21 апр 2025



Фрагмент нового релиза JACK STARR



“Hand Of Doom”, новая песня JACK STARR, доступна ниже. Этот трек взят из нового альбома Out Of The Darkness Part II, выход которого намечен на 25 апреля:



“Hand Of Doom”

“Endless Night”

“Into The Pit”

“Rise Up”

“Underneath The Velvet Sky”

“Tonight We Ride”

“The Night Has A Thousand Eyes”

“Sahara Winds”

“The Greater Good”

“Soulkeeper”

“Savage At The Gate” (Bonus Track)

“The Lesson” (Bonus Track) http://www.jackstarr.com/







