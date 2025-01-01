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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 45
*Новый фильм от METALLICA 39
*DORO PESCH получила награду 39
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 37
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Jack Starr's Burning Starr

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21 апр 2025 : 		 Фрагмент нового релиза JACK STARR

14 мар 2025 : 		 Новое видео JACK STARR

26 сен 2024 : 		 JACK STARR выпустит альбом в 2025

19 июн 2024 : 		 JACK STARR и GILES LAVERY работают над альбомом

20 сен 2022 : 		 Антология от JACK STARR’s BURNING STARR

21 июн 2022 : 		 Новое видео JACK STARR’s BURNING STARR

19 июн 2022 : 		 Новый альбом JACK STARR’s BURNING STARR выйдет летом

9 фев 2022 : 		 JACK STARR’s BURNING STARR на Global Rock Records

29 сен 2021 : 		 JACK STARR’s BURNING STARR планируют новый альбом

23 сен 2017 : 		 Переиздание JACK STARR’S BURNING STARR выйдет осенью

5 сен 2017 : 		 Видео с текстом от JACK STARR'S BURNING STARR

14 авг 2017 : 		 Новое видео JACK STARR'S BURNING STARR

10 июн 2017 : 		 Новый альбом JACK STARR'S BURNING STARR выйдет летом

11 мар 2015 : 		 JACK STARR'S BURNING STARR готовятся к записи

25 июн 2014 : 		 Новое видео JACK STARR'S BURNING STARR

28 ноя 2013 : 		 JACK STARR'S BURNING STARR выпустит новый альбом

4 авг 2012 : 		 MARTA GABRIEL (CRYSTAL VIPER) поедет в тур с JACK STARR'S BURNING STARR

15 июн 2012 : 		 Новое видео JACK STARR'S BURNING STARR

9 дек 2011 : 		 JACK STARR'S BURNING STARR планируют съемку DVD

5 ноя 2011 : 		 Новый альбом JACK STARR'S BURNING STARR выйдет в ноябре
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|||| 21 апр 2025

Фрагмент нового релиза JACK STARR



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“Hand Of Doom”, новая песня JACK STARR, доступна ниже. Этот трек взят из нового альбома Out Of The Darkness Part II, выход которого намечен на 25 апреля:

“Hand Of Doom”
“Endless Night”
“Into The Pit”
“Rise Up”
“Underneath The Velvet Sky”
“Tonight We Ride”
“The Night Has A Thousand Eyes”
“Sahara Winds”
“The Greater Good”
“Soulkeeper”
“Savage At The Gate” (Bonus Track)
“The Lesson” (Bonus Track)




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