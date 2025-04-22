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Лидер DRAGONFORCE о переменах в составе



Herman Li в недавнем интервью спросили, справедливо ли считать его и Sam'a Totman'a единственными членами группы, в то время как остальные лишь "наемные работники":



«Ну, мы с Sam'ом основали группу, и мы всегда делали практически всю работу. Так что в каком-то смысле ничего не изменилось. Просто жизнь некоторых людей меняется, и это то, что происходит [приводит к смене состава группы]. И каждый раз, когда мы что-то меняем в группе, это происходит потому, что мы пытаемся сделать ее лучше. Кто-то здесь недоволен - он не может выкладываться на сто процентов. У них есть другие дела, которые им нужно сделать, или они просто хотят перемен в своей жизни. И так бывает. И это нормально. Это как в компании. Если вы покупаете видеокарту Nvidia, а кто-то, инженер, решает, что будет заниматься другой работой, вы скажете: «Вау, что происходит? Этот графический процессор не будет работать». Или эта камера, кто-то делает эту камеру. Но в группе, из-за того, что вы видите, кто выступает, иногда вы думаете, что, может быть, у вас есть какие-то идеи».



Говоря о том, как он и его коллеги по группе DRAGONFORCE адаптировались к изменениям в музыкальной индустрии за последние пару десятилетий, Li сказал:



«В ней многое изменилось. И поскольку индустрия меняется... История такова: в 2018 году мы избавились от менеджмента, мы избавились от всего. Наша старая бизнес-система, которую ввел наш прежний менеджер, просто избавилась от нее, потому что мы сказали: « Нужно все изменить. Ничего не получается».



Я руководил группой практически до третьего альбома DRAGONFORCE [2005 года 'Inhuman Rampage'], нашего главного хита. В то время группа резко набрала обороты, так что я уже не мог заниматься её менеджментом. Особенно если кто-то приходит ко мне и говорит: «Ну, я могу руководить работой группы. Я работаю с такими то и такими то другими группами». И кто я такой, чтобы ответить: «Я и без тебя все знаю лучше». Так мы и делали несколько лет, а потом я понял: «Ну, на самом деле это ничем не лучше». Теперь у меня есть опыт, и я собираюсь заняться этим вплотную. Я сделал достаточно, и я уверен, что смогу сделать работу лучше. Так что это стало серьезным изменением. Поэтому я могу сказать, что у нас был спад, к сожалению, из-за, я считаю, неправильного управления, потому что музыка не стала хуже. И сейчас, к счастью, мы более успешны и популярны, чем в то время [во время] расцвета «Guitar Hero». Теперь у нас действительно дела идут лучше. И, как ни странно, эта песня «Through The Fire And Flames» [из «Inhuman Rampage»] только что вышла в одной из крупнейших видеоигр в мире, Fortnite. Она вышла на прошлой неделе и стала абсолютным хитом. Это настоящее безумие. Сколько людей играют в эту игру, Fortnite? Это же просто умопомрачительно!»







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