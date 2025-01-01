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Вокалист FORBIDDEN обещает новый сингл



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Вокалист FORBIDDEN Norman "Norm" Skinner в новом интервью пообещал, что уже совсем скоро состоится релиз нового сингла "Divided By Zero":

«Он выйдет уже очень скоро. Сейчас как раз заканчивают работу над обложкой. Так что часики уже тикают и все скоро будет»

На вопрос о том, насколько по другому ему пришлось петь в сравнении с NIVIANE и IMAGIKA, он сказал:

«Я все время думал: «Я должен привнести в эти песни немного от Russ'а. Я не могу просто сказать: «Так, ну вот новая песня, полностью в стиле Norm'a». Так что, да, с некоторыми из этих песен необходимо балансировать.

Это немного другое, и мне приходится учиться, потому что я привык петь определенным образом, записываться определенным образом и все такое, а теперь с группой этих парней я чувствую себя так: »Ну, мы не делаем это в таком стиле. Мы делаем это вот так.

Я только что закончил powwow с нашим гитаристом Daniel Mongrain и выяснил, что я часто исполняю „счастливые аккорды“, много мажорных тонов, как он это называет. Так что мы ищем способы... не знаю... может быть, чтобы это звучало немного злее. Но когда ты 10 лет исполняешь пауэр-металл, так бывает.

Но я определенно держу в голове мысль о том, что, когда мы выпустим новые композиции, я должен быть уверен, что останусь верен тому, что, как мне кажется, понравится фанатам FORBIDDEN, и в то же время останусь верен себе.

Говоря о музыкальном направлении новой музыки FORBIDDEN по сравнению с предыдущими работами группы, он сказал:

Сама музыка, я слышал, как Craig [говорил], что это очень похожа на смесь [альбома 2010 года] «Omega Wave» и [альбома 1990 года] «Twisted Into Form». Именно на этом альбоме вокал стал звучать более современно — я добавил в него резкие крики и рыки, чего Russ не делал до «Omega Wave». На «Omega Wave», внезапно, это, типа, «О, вау». Я к тому, что альбом [1997 года] «Green» был злым, а Russ больше кричал и просто бесновался. 'Omega Wave' был более отполированным, в нем было больше дэт-вокала и прочего. Так что я привношу многое из этого в эти песни, потому что это то, что мне нравится делать. Но в то же время я взял много характерных приемов, которые использовал Russ в старых трэшевых песнях. И, конечно же, я сохраняю высокие ноты, то тут, то там. Не перебарщиваю, просто вставляю их туда, где они должны быть. Поэтому вы получаете то самое «Да, вот оно». Мы просто пытаемся как можно лучше сбалансировать эти песни. И для меня это два моих любимых альбома FORBIDDEN: «Twisted Into Form» и «Omega Wave»».




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