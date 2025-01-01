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FOREIGNER выступят с оркестром



FOREIGNER отметят 50-летие творческой деятельности серией из пяти концертов в Лас-Вегасе с шестого по 14 марта 2026 года в сопровождении оркестра из 20 человек. "Foreigner: The Hits Orchestral - Celebrating 50 Years Live In Vegas" пройдут 6, 7, 11, 13 и 14 марта.







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