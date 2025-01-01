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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Новый фильм от METALLICA 39
*DORO PESCH получила награду 39
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 38
*Видео полного выступления AC/DC 29
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Foreigner

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22 апр 2025 : 		 FOREIGNER выступят с оркестром

14 апр 2025 : 		 LOU GRAMM записал песню с FOREIGNER

29 мар 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER объяснил свое отсутствие

29 мар 2025 : 		 KELLY HANSEN не поедет с FOREIGNER в Латинскую Америку. А Lou Gramm поедет!

26 мар 2025 : 		 FOREIGNER едут в Канаду с другим вокалистом

17 мар 2025 : 		 LOU GRAMM присоединился на сцене к FOREIGNER

11 мар 2025 : 		 FOREIGNER выступили в KLOS Helpful Honda Rock Room

5 мар 2025 : 		 FOREIGNER в акустике

1 фев 2025 : 		 FOREIGNER вступили в клуб миллиардеров

24 ноя 2024 : 		 LOU GRAMM не уверен, что выступит с FOREIGNER

14 ноя 2024 : 		 JEFF PILSON не удивится, если прощание FOREIGNER будет продолжаться

28 окт 2024 : 		 LOU GRAMM о церемонии по вводу FOREIGNER в ЗСРнР

24 окт 2024 : 		 FOREIGNER продлевают прощальный тур

22 окт 2024 : 		 FOREIGNER ввели в Зал Славы Рок-н-Ролла

18 окт 2024 : 		 MICK JONES и DENNIS ELLIOTT не придут на церемонию ввода в ЗСРнР FOREIGNER

4 окт 2024 : 		 LOU GRAMM эмоционально отреагировал на номинацию FOREIGNER

21 авг 2024 : 		 Нереализованный трек FOREIGNER

27 июл 2024 : 		 Басист FOREIGNER: «Наш конец размазан»

25 июн 2024 : 		 LOU GRAMM о введении FOREIGNER в ЗСРнР

17 июн 2024 : 		 Совместный релиз FOREIGNER и STYX

22 апр 2024 : 		 Лидер FOREIGNER о ЗСРнР

10 апр 2024 : 		 FOREIGNER записали новый концертный альбом

4 апр 2024 : 		 JEFF PILSON: «Меня не парит, что я не попаду в ЗСРнР с FOREIGNER»

17 мар 2024 : 		 FOREIGNER в акустике

14 мар 2024 : 		 Басист FOREIGNER считает, что некоторые рэперы заслуживают места в Зале славы рок-н-ролла

1 мар 2024 : 		 Басист FOREIGNER считает, что Mick Jones лично сочинил "I Want To Know What Love Is"
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FOREIGNER выступят с оркестром



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FOREIGNER отметят 50-летие творческой деятельности серией из пяти концертов в Лас-Вегасе с шестого по 14 марта 2026 года в сопровождении оркестра из 20 человек. "Foreigner: The Hits Orchestral - Celebrating 50 Years Live In Vegas" пройдут 6, 7, 11, 13 и 14 марта.




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