сегодня



FOZZY думают о новом треке



CHRIS JERICHO в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли у группы планы на выпуск нового альбома:



«Ну тут есть о чем подумать. Наш последний альбом, «Boombox», мы написали и записали практически во время пандемии. А потом прошло несколько лет, прежде чем мы наконец выпустили его, потому что не хотелось выпускать его, когда на радио не крутят новый материал, и ты не можешь гастролировать с ним. И эта пластинка, мы провели с ней так много времени, что я понял, да и остальные ребята тоже, что, возможно, делать [полноформатную] пластинку — это уже не тот путь, которым стоит заниматься. Потому что у нас было три сингла для радио, три песни, которые мы исполняем вживую, а остальные шесть песен просто ушли в никуда, их больше никто толком и не услышит. И, по нашему мнению, а вы должны думать именно так, каждая из этих песен могла бы стать хитом первой десятки, как «Sane», как «Nowhere To Run» и «I Still Burn». Так что сейчас мы выпускаем по одной песне за раз, что, я думаю, в современном мире, возможно, и является правильным решением.



Если вы относитесь к старой школе, как METALLICA или [IRON] MAIDEN, альбомы все еще кажутся способом продвижения, но я считаю, что для нас, рок-радиогрупп, одна песня за другой наилучший вариант, потому что каждая песня получит шанс жить или умереть на радио, и каждая песня получит шанс жить или умереть вживую. И я уверен, что именно на этом мы и сосредоточимся. Таким образом, мы выпустили «Spotlight» [в октябре 2023 года]. Теперь вышел «Fall In Line». Мы уже работаем над следующей мелодией, так что когда эта начнет... Радио цикл занимает около пяти-шести месяцев, так что так и будем выпускать. То есть уже скоро вы вновь что-то от нас услышите».







+0 -0



просмотров: 90