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Барабанщик DEF LEPPARD все еще переживает последствия нападения



RICK ALLEN в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал, что взял перерыв в демонстрации своего творчества на круизе 2025 Monsters Of Rock отчасти потому, что до сих пор восстанавливается после нападения на него возле отеля во Флориде более двух лет назад:



«Я переживаю непростые времена, связанные с тем, что произошло во Флориде. И все это продолжается, когда меня избили возле отеля. Я пытался справиться с этим, как мог, и на самом деле мне просто нужно было сделать перерыв в некоторых побочных проектах, которыми я занимался, чтобы провести больше времени дома. Так что для меня это было настоящим испытанием. Надеюсь, я смогу оставить все это позади и вернуться к нормальной жизни, насколько это возможно, учитывая обстоятельства. Но для меня это было очень травматично, и, да, мне было трудно. Но, надеюсь, скоро я смогу оставить это в прошлом.



Я отправился в круиз и понял, что мне трудно находиться рядом с большим количеством людей. И тогда я решил: «Rick, pнаешь что? Не пытайся откусить больше, чем можешь прожевать. Просто разберись с этим, разберись с тем, что перед тобой. Проводи дома столько времени, сколько тебе нужно». И я просто надеюсь, что смогу оставить все в прошлом... Я бы с удовольствием вернулся к своим побочным проектам, особенно к искусству. Будем надеяться, что скоро мне это удастся».







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