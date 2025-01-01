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*Новый фильм от METALLICA 39
*DORO PESCH получила награду 39
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Metallica

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Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну....



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GARY HOLT в программе "The David Ellefson Show" ответил на вопрос о том, какова была его реакция, когда Kirk'a пригласили в METALLICA:

«Это точно кровосмесительные отношения. Kikr играл в EXODUS, а затем присоединился к METALLICA. Я дружил со всеми, но они ссорились, и у них были неприязненные отношения. Но я в это не вмешивался. В какой-то степени это заставило меня взять бразды правления в свои руки. Я начал сочинять много риффов. Когда я присоединился к EXODUS, Kirk был главным композитором. И когда он ушёл, я был рад за него».

На вопрос о том, присоединился бы он к METALLICA, если бы ему позвонили вместо Kirk'a, Gary ответил:

«Наверное, нет. Потому что в тот период моей жизни перемены пугали меня. Я всегда был доволен там, где мне было комфортно. Я бы, наверное, отказался. В то время, до того как они записали "Kill 'Em All"... Если ты к кому-то и присоединялся, то к какой-то отличной группе, но они тогда только собирались выпустить независимый альбом и выступали в клубах. Никто не знал, что они станут теми, кем стали в итоге. Если бы меня спросили, и я знал бы сейчас, в будущем, кем они станут, я бы отправился в прошлое и заставил себя согласиться на эту работу».

На вопрос о том, не было ли мысли предложить экс-гитаристу METALLICA Dave'y присоединиться к EXODUS после ухода Kirk'a, Gary ответил:

«Нет. Это было что-то вроде: "Поздравляю, Kirk. Я люблю тебя, брат. И спасибо за то, что начал со мной этот путь и научил меня моим первым приемам и аккордам. А теперь это моя группа. Вперёд!"»




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