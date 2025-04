сегодня



ALICE COOPER и пенсионеры выпускают альбом



Оставшиеся в живых члены группы ALICE COOPER — сам Alice, а также Michael Bruce, Dennis Dunaway и Neal Smith — впервые за более чем 50 лет записали студийный альбом, получивший название "The Revenge Of Alice Cooper". На выходящей 25 июля пластинке можно будет услышать партии Глена Бакстона, скончавшегося в 1997 году. Продюсером материала вновь выступил Bob Ezrin:



01. Black Mamba

02. Wild Ones

03. Up All Night

04. Kill The Flies

05. One Night Stand

06. Blood On The Sun

07. Crap That Gets In The Way Of Your Dreams

08. Famous Face

09. Money Screams

10. What A Syd

11. Inter Galactic Vagabond Blues

12. What Happened To You

13. I Ain't Done Wrong

14. See You On The Other Side

15. Return of the Spiders 2025 (bonus track)

16. Titanic Overunderture (bonus track)







