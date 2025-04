сегодня



KERRY KING разогрел рестлера



KERRY KING выступил перед выходом на ринг рестлера Damian Priest в рамках "WrestleMania 41", исполнив обновленную версию "Rise For The Night".





Slayer's KERRY KING is here at #WrestleMania! pic.twitter.com/wbjlUdRDt1 — WWE (@WWE) April 20, 2025





