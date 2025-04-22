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*Новый фильм от METALLICA 39
*DORO PESCH получила награду 39
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 38
*Видео полного выступления AC/DC 29
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Kerry King

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22 апр 2025 : 		 KERRY KING разогрел рестлера

9 апр 2025 : 		 KERRY KING послал хейтеров

26 фев 2025 : 		 KERRY KING: «Не хочу я книжку писать!»

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17 янв 2025 : 		 KERRY KING открыл американский тур

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23 дек 2024 : 		 KERRY KING: «Такого б...а как в мИтоле нет нигде!»

20 дек 2024 : 		 KERRY KING выбрал лучший альбом BLACK SABBATH

18 дек 2024 : 		 Зачем KERRY KING стали играть IRON MAIDEN

10 дек 2024 : 		 KERRY KING опять сыграл IRON MAIDEN

9 дек 2024 : 		 KERRY KING о выступлениях сольно

5 дек 2024 : 		 KERRY KING почтил память Пола Ди'Анно и высказался о позднем IRON MAIDEN

8 ноя 2024 : 		 KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу»

15 окт 2024 : 		 KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля

2 окт 2024 : 		 Новое видео KERRY KING

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4 сен 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

2 сен 2024 : 		 KERRY KING не против новых концертов SLAYER

22 авг 2024 : 		 MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING
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|||| сегодня

KERRY KING разогрел рестлера



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KERRY KING выступил перед выходом на ринг рестлера Damian Priest в рамках "WrestleMania 41", исполнив обновленную версию "Rise For The Night".






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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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22 апр 2025
N
Nihel
А то я смотрю Демьян коменты стал реже оставлять. Он вон чем занимается.
22 апр 2025
B
Bonanza
Nihel, ты слишком лестного мнения о моих физических кондициях, которые, если вкратце, можно описать в двух словах: "пивное пузо". Хотя, конечно, если бы мое появление на людях хотя бы раз "разогрел" Керри Кинг, я был бы весьма польщен. :))
22 апр 2025
gravitgroove
Bonanza, А как же похождения по дамам "весьма приятной наружности и нравов"? Не отпугивает? Хотя чего уж там, кому-то и черепашки нинзя по душе!
22 апр 2025
Вашингтон Ирвинг
Кто после этого будет утверждать, что Керри Кинг не клоун в кожаных подштанниках?
22 апр 2025
Corpsegrinder04
Пацанский эскорт. 

















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