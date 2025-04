сегодня



Книга ROB ZOMBIE выйдет осенью



Insight Editions сообщили о том, что 16 сентября выпустят новую книгу ROB ZOMBIE "House Of 1000 Corpses: The Making Of A Cult Classic". В ней Rob расскажет историю создания культового хоррора, продемонстрирует силу его фирменного художественного стиля и пригласит читателей исследовать извращенный мир, положивший начало вселенной « Firefly».



Захватывающая книга «House Of 1000 Corpses» — это визуально ошеломляющий материал, предлагающий беспрецедентный взгляд из-за кулис на создание новаторского фильма Zombie, который изменил жанр. Исследуйте сокровищницу кинокадров, редких иллюстраций, концептуальных набросков и оригинального сценария режиссера, который оживляет яркие персонажи и леденящую душу атмосферу фильма. Благодаря рукописным заметкам самого Zombie читатели получат представление о процессе работы над фильмом и его мрачном вдохновении.



«House Of 1000 Corpses» — это художественная дань уважения культовой классике кинематографа, которая продолжает будоражить зрителей и по сей день, доказывая, что от фильма до музыки эстетика Zombie действительно единственная в своем роде.



«Я думаю, фанатам понравится наблюдать за тем, как идея становится реальностью», — сказал Rob журналу People.



«Книга повествует о том, как идея превращается в реальность, начиная с первых заметок и набросков и заканчивая премьерой фильма. Попутно вы увидите все повороты и изменения, которые происходили в фильме. Это происходит не благодаря тому, что я рассказываю историю, а благодаря моему сценарию, который покрыт всеми моими заметками, эскизами, набросками и постоянными изменениями.



Любому поклоннику кино понравится этот взгляд из-за кулис на процесс создания фильма и на то, как появились эти любимые, причудливые персонажи».







