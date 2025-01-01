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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 39
*DORO PESCH получила награду 39
*Видео полного выступления AC/DC 30
*Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом 25
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Rob Zombie

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9 июн 2022 : 		 Трейлер нового фильма ROB ZOMBIE

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2 июл 2021 : 		 ROB ZOMBIE — о первой встрече с OZZY

10 июн 2021 : 		 ROB ZOMBIE снимет своих The Munsters

23 мар 2021 : 		 ROB ZOMBIE первый

16 мар 2021 : 		 ROB ZOMBIE: «Будут и новые пандемии»

12 мар 2021 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE
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Книга ROB ZOMBIE выйдет осенью



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Insight Editions сообщили о том, что 16 сентября выпустят новую книгу ROB ZOMBIE "House Of 1000 Corpses: The Making Of A Cult Classic". В ней Rob расскажет историю создания культового хоррора, продемонстрирует силу его фирменного художественного стиля и пригласит читателей исследовать извращенный мир, положивший начало вселенной « Firefly».

Захватывающая книга «House Of 1000 Corpses» — это визуально ошеломляющий материал, предлагающий беспрецедентный взгляд из-за кулис на создание новаторского фильма Zombie, который изменил жанр. Исследуйте сокровищницу кинокадров, редких иллюстраций, концептуальных набросков и оригинального сценария режиссера, который оживляет яркие персонажи и леденящую душу атмосферу фильма. Благодаря рукописным заметкам самого Zombie читатели получат представление о процессе работы над фильмом и его мрачном вдохновении.

«House Of 1000 Corpses» — это художественная дань уважения культовой классике кинематографа, которая продолжает будоражить зрителей и по сей день, доказывая, что от фильма до музыки эстетика Zombie действительно единственная в своем роде.

«Я думаю, фанатам понравится наблюдать за тем, как идея становится реальностью», — сказал Rob журналу People.

«Книга повествует о том, как идея превращается в реальность, начиная с первых заметок и набросков и заканчивая премьерой фильма. Попутно вы увидите все повороты и изменения, которые происходили в фильме. Это происходит не благодаря тому, что я рассказываю историю, а благодаря моему сценарию, который покрыт всеми моими заметками, эскизами, набросками и постоянными изменениями.

Любому поклоннику кино понравится этот взгляд из-за кулис на процесс создания фильма и на то, как появились эти любимые, причудливые персонажи».




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