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JONATHAN DAVIS запустил коллекцию для животных



JONATHAN DAVIS и модный дизайнер Ashton Michael объединились для создания новой эксклюзивной капсульной коллекции под маркой Freak On A Leash от Davis'a. Коллекция, в которой представлены бунтарская мода, модные аксессуары и плюшевые игрушки для домашних животных, выходит сегодня, 22 апреля, а часть вырученных средств пойдет на поддержку Pup Culture Rescue, некоммерческой организации по спасению собак, расположенной в Пасадене, штат Калифорния. Усыновленные щенки этой службы также снимаются в промо-изображениях и видеороликах кампании, что делает ее миссию всеобъемлющей.



Запущенная в 2022 году и названная в честь легендарного сингла группы KORN, кампания Freak On A Leash — это дань уважения от лица Davis питомцам, которые привнесли свет в его жизнь. Это последнее сотрудничество знаменует собой первый выход дизайнера Ashton Michael на рынок домашних животных - он привнес ту же энергию, которую использовал в одежде Бейонсе, Post Malone, SZA, Doja Cat и Megan Thee Stallion, для вашего четвероногого лучшего друга.



Davis: «Радость и любовь, которые я получаю от своей собаки, не сравнить ни с чем другим. Это особая связь между нами. Возможность сделать что-то, чтобы одеть их в своем собственном стиле... а потом пожертвовать собакам, у которых нет дома, - это то, что заставляет меня чувствовать тепло в моем маленьком темном сердце».



«Я думаю, что единственное, что я хотел сделать, — это взять то, что послужило бы вдохновением для сценической одежды (для Jonathan), и адаптировать это для домашних животных», — говорит Ashton Hirota (Ashton Michael). «Вещи, которые нравятся людям или которые они отождествляют с Jonathan. Например, его три пирсинга в бровях, включенные в ошейники, так что вы не только чувствуете, что получаете часть его бренда для своего питомца, но и получаете часть его как музыканта, как художника, как существа, которое мы все обожаем. Так что для меня красота — в деталях».



Коллекция сочетает в себе эстетику панка, металла и высокой моды с неожиданными штрихами, которые указывают на личный стиль Davis'a — от бандан с красно-черными градиентами и кожи в стиле мото до жилета на ремнях, украшенного золотыми металлическими кольцами. В коллекцию входят:



* Ошейники с шипами (трехрядный ошейник с шипами и однорядный ошейник с шипами)

* Банданы со смелой графикой (мотивы пейсли, градиент и кожаный принт)

* Кожаный поводок из матового золота с удлинителем

* Джинсовые жилеты (с нашивками и кожаными шлейками)

* Плюшевая игрушка "Ouija"

* Замшевая игрушка с веревочкой



Коллекция варьируется от $15 до $95 и предлагает размеры от XS до XL для ошейников и одежды. Каждая вещь создана, чтобы быть одновременно функциональной и эффектной - идеальный вариант для любителей животных, которым нравятся прогулки с рок-н-роллом.







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