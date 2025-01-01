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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Новый фильм от METALLICA 39
*DORO PESCH получила награду 39
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 38
*Видео полного выступления AC/DC 30
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Exodus

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22 апр 2025 : 		 MARK OSEGUEDA и EXODUS исполнили SCORPIONS

20 апр 2025 : 		 Барабанщик EXODUS о состоянии здоровья

17 апр 2025 : 		 Вокалист EXODUS: «На новом альбоме будет немного от MOTÖRHEAD!»

16 апр 2025 : 		 Лидер EXODUS об уходе STEVE "ZETRO" SOUZA

8 апр 2025 : 		 EXODUS отыграли первое за 11 лет шоу с ROB DUKES

28 мар 2025 : 		 Лидер EXODUS о смене вокалиста

16 мар 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома»

24 фев 2025 : 		 Лидер EXODUS: «James — непревзойденный GOAT!»

20 фев 2025 : 		 ROB DUKES о возвращении в EXODUS: «Сам очумел!»

16 фев 2025 : 		 Новый альбом EXODUS в 2026

10 фев 2025 : 		 Лидер EXODUS об уходе бывшего

10 фев 2025 : 		 Бывший из EXODUS: «Это не я ушОл, это меня ушлИ!»

20 янв 2025 : 		 Вокалист EXODUS обещает "мИтолл!»

15 янв 2025 : 		 EXODUS меняют нового на старого

15 янв 2025 : 		 Новая фигурка гитариста EXODUS

9 янв 2025 : 		 EXODUS приступают к работе

11 дек 2024 : 		 Видео полного выступления EXODUS

2 дек 2024 : 		 Барабанщик EXODUS о концерте GUNS N' ROSES в 80-е

30 ноя 2024 : 		 Видео с выступления EXODUS

25 ноя 2024 : 		 Бывший гитарист EXODUS написал вступление к книге GARY HOLT'a

24 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления EXODUS

19 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA присоединился к EXODUS

18 ноя 2024 : 		 Гитарист EXODUS о своих мемуарах

15 ноя 2024 : 		 MAYA NEELAKANTAN выступила с EXODUS

13 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления EXODUS

4 ноя 2024 : 		 Кавер-версия AC/DC от EXODUS
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|||| 22 апр 2025

MARK OSEGUEDA и EXODUS исполнили SCORPIONS



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EXODUS при участии вокалиста DEATH ANGEL Mark Osegueda представили собственное прочтение композиции SCORPIONS "He's A Woman - She's A Man".




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