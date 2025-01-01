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Лидер CANDLEMASS: «Шоу с MESSIAH MARCOLIN будет одно. И точка!»



LEIF EDLING выпустил видео, в котором твердо и четко заявил:



«Всем привет. Говорит Leif Edling из CANDLEMASS. В этом году мы празднуем 40 лет как группа, и будет много событий. И одним из них станет концерт с Messiah Marcolin в Афинах на фестивале Rock Hard 13 сентября. Так что это будет очень круто, определенно. Это будет одно шоу и только одно шоу. Никаких записей, никаких туров, ничего больше, только одно шоу. И я уверен, что это будет фантастическое событие. И не забудьте про наш новый EP, «Black Star» EP. Так что зацените его. Отличный материал. И берегите себя. Скоро увидимся где-нибудь на концертах».







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