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*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 39
*DORO PESCH получила награду 39
*Видео полного выступления AC/DC 30
*Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом 25
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Candlemass

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23 апр 2025 : 		 Лидер CANDLEMASS: «Шоу с MESSIAH MARCOLIN будет одно. И точка!»

20 апр 2025 : 		 Вокалист CANDLEMASS: «Надеюсь, они устроят хорошее шоу с MESSIAH»

2 апр 2025 : 		 Новое видео CANDLEMASS

13 мар 2025 : 		 CANDLEMASS готовят ЕР

2 фев 2025 : 		 MESSIAH MARCOLIN выступит с CANDLEMASS

15 окт 2024 : 		 Новый ЕР CANDLEMASS выйдет весной

20 июл 2024 : 		 Вскрытие CANDLEMASS

14 апр 2024 : 		 Тройной винил от CANDLEMASS весной

28 фев 2023 : 		 Новый винил от CANDLEMASS

26 янв 2023 : 		 Видео с текстом от CANDLEMASS

16 ноя 2022 : 		 Новая песня CANDLEMASS

8 ноя 2022 : 		 Гитарист CANDLEMASS не исключает появления бывшего на специальном шоу

31 окт 2022 : 		 MESSIAH MARCOLIN и гитарист CANDLEMASS выступили вместе

29 сен 2022 : 		 Новое видео CANDLEMASS

18 авг 2022 : 		 Новое видео CANDLEMASS

25 апр 2022 : 		 Пиво от CANDLEMASS

6 фев 2022 : 		 Переиздание CANDLEMASS выйдет летом

15 янв 2022 : 		 CANDLEMASS в студии

5 окт 2021 : 		 CANDLEMASS почтили память вокалиста TROUBLE

22 сен 2021 : 		 Статуэтка CANDLEMASS выйдет в 2022 году

22 июн 2020 : 		 CANDLEMASS сыграют что-то новое

14 фев 2020 : 		 Видео с текстом от CANDLEMASS

1 фев 2020 : 		 Новый ЕР CANDLEMASS выйдет в марте

25 ноя 2019 : 		 CANDLEMASS о номинации на Грэмми

10 ноя 2019 : 		 Концерт CANDLEMASS выйдет на виниле

23 июл 2019 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS
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Лидер CANDLEMASS: «Шоу с MESSIAH MARCOLIN будет одно. И точка!»



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LEIF EDLING выпустил видео, в котором твердо и четко заявил:

«Всем привет. Говорит Leif Edling из CANDLEMASS. В этом году мы празднуем 40 лет как группа, и будет много событий. И одним из них станет концерт с Messiah Marcolin в Афинах на фестивале Rock Hard 13 сентября. Так что это будет очень круто, определенно. Это будет одно шоу и только одно шоу. Никаких записей, никаких туров, ничего больше, только одно шоу. И я уверен, что это будет фантастическое событие. И не забудьте про наш новый EP, «Black Star» EP. Так что зацените его. Отличный материал. И берегите себя. Скоро увидимся где-нибудь на концертах».




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