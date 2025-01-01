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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 39
*DORO PESCH получила награду 39
*Видео полного выступления AC/DC 30
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 25
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Foreigner

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23 апр 2025 : 		 Лидер FOREIGNER выпустил видео

22 апр 2025 : 		 FOREIGNER выступят с оркестром

14 апр 2025 : 		 LOU GRAMM записал песню с FOREIGNER

29 мар 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER объяснил свое отсутствие

29 мар 2025 : 		 KELLY HANSEN не поедет с FOREIGNER в Латинскую Америку. А Lou Gramm поедет!

26 мар 2025 : 		 FOREIGNER едут в Канаду с другим вокалистом

17 мар 2025 : 		 LOU GRAMM присоединился на сцене к FOREIGNER

11 мар 2025 : 		 FOREIGNER выступили в KLOS Helpful Honda Rock Room

5 мар 2025 : 		 FOREIGNER в акустике

1 фев 2025 : 		 FOREIGNER вступили в клуб миллиардеров

24 ноя 2024 : 		 LOU GRAMM не уверен, что выступит с FOREIGNER

14 ноя 2024 : 		 JEFF PILSON не удивится, если прощание FOREIGNER будет продолжаться

28 окт 2024 : 		 LOU GRAMM о церемонии по вводу FOREIGNER в ЗСРнР

24 окт 2024 : 		 FOREIGNER продлевают прощальный тур

22 окт 2024 : 		 FOREIGNER ввели в Зал Славы Рок-н-Ролла

18 окт 2024 : 		 MICK JONES и DENNIS ELLIOTT не придут на церемонию ввода в ЗСРнР FOREIGNER

4 окт 2024 : 		 LOU GRAMM эмоционально отреагировал на номинацию FOREIGNER

21 авг 2024 : 		 Нереализованный трек FOREIGNER

27 июл 2024 : 		 Басист FOREIGNER: «Наш конец размазан»

25 июн 2024 : 		 LOU GRAMM о введении FOREIGNER в ЗСРнР

17 июн 2024 : 		 Совместный релиз FOREIGNER и STYX

22 апр 2024 : 		 Лидер FOREIGNER о ЗСРнР

10 апр 2024 : 		 FOREIGNER записали новый концертный альбом

4 апр 2024 : 		 JEFF PILSON: «Меня не парит, что я не попаду в ЗСРнР с FOREIGNER»

17 мар 2024 : 		 FOREIGNER в акустике

14 мар 2024 : 		 Басист FOREIGNER считает, что некоторые рэперы заслуживают места в Зале славы рок-н-ролла
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Лидер FOREIGNER выпустил видео



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Более декады назад MICK JONES узнал о том, что болен болезнью Паркинсона. Несмотря на трудности, он продолжал гастролировать с FOREIGNER, находя радость в выступлениях перед поклонниками по всему миру. Два года назад прогрессирование болезни сделало невозможным его выход на сцену — глубокая потеря для человека, чья жизнь была посвящена музыке. Однако, закончив работу над своей новой песней «Shelter From The Storm», Mick обрел новое предназначение, способ воссоединиться со своим артистизмом и обрести момент нормальной жизни.

В честь месяца осведомленности о болезни Паркинсона Mick сотрудничает с Фондом Майкла Дж. Фокса по исследованию болезни Паркинсона, чтобы не только повысить осведомленность миллионов людей, страдающих от этой болезни, но и собрать средства на исследования по поиску лекарства. 26 апреля «Shelter From The Storm» будет представлен Фондом Майкла Дж. Фокса во время ежегодной акции Parkinson's Unity Walk - дня сообщества, действий и влияния в Центральном парке Нью-Йорка, объединяющего тысячи людей и семей, пострадавших от болезни Паркинсона. На этом мероприятии выступит также и Mick.

В своем обращении он сказал: «Около 12 лет назад мне поставили диагноз »болезнь Паркинсона", что стало для меня настоящим шоком. Несмотря на это, я продолжал гастролировать с FOREIGNER вплоть до недавнего времени. К сожалению, мне пришлось остановиться, поскольку болезнь Паркинсона повлияла на мою способность играть на гитаре так, как мне хотелось бы. Это ежедневная борьба, но я считаю, что мне очень повезло, что моя жизнь прошла в музыке.

Так много людей страдают от этой изнурительной болезни, и очень важно найти лекарство. Я надеюсь, что моя новая песня «Shelter From The Storm» сможет привлечь внимание моих слушателей и направить их в Фонд Майкла Джей Фокса, где они смогут присоединиться к моей команде «MJ's Shelter From The Storm» и сделать пожертвование, чтобы помочь исследованиям в поисках лекарства.

Для меня большая честь, что мой друг Майкл Джей Фокс решил представить «Shelter From The Storm» на Марше единства в этом году. Майкл сделал очень много для повышения осведомленности о страшной изнурительной болезни, которая нас объединяет. Его усилия по привлечению внимания к необходимости выделения средств на исследования и поиск лекарства легендарны, и я надеюсь поддержать его всеми возможными способами».




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