Лидер FOREIGNER выпустил видео



Более декады назад MICK JONES узнал о том, что болен болезнью Паркинсона. Несмотря на трудности, он продолжал гастролировать с FOREIGNER, находя радость в выступлениях перед поклонниками по всему миру. Два года назад прогрессирование болезни сделало невозможным его выход на сцену — глубокая потеря для человека, чья жизнь была посвящена музыке. Однако, закончив работу над своей новой песней «Shelter From The Storm», Mick обрел новое предназначение, способ воссоединиться со своим артистизмом и обрести момент нормальной жизни.



В честь месяца осведомленности о болезни Паркинсона Mick сотрудничает с Фондом Майкла Дж. Фокса по исследованию болезни Паркинсона, чтобы не только повысить осведомленность миллионов людей, страдающих от этой болезни, но и собрать средства на исследования по поиску лекарства. 26 апреля «Shelter From The Storm» будет представлен Фондом Майкла Дж. Фокса во время ежегодной акции Parkinson's Unity Walk - дня сообщества, действий и влияния в Центральном парке Нью-Йорка, объединяющего тысячи людей и семей, пострадавших от болезни Паркинсона. На этом мероприятии выступит также и Mick.



В своем обращении он сказал: «Около 12 лет назад мне поставили диагноз »болезнь Паркинсона", что стало для меня настоящим шоком. Несмотря на это, я продолжал гастролировать с FOREIGNER вплоть до недавнего времени. К сожалению, мне пришлось остановиться, поскольку болезнь Паркинсона повлияла на мою способность играть на гитаре так, как мне хотелось бы. Это ежедневная борьба, но я считаю, что мне очень повезло, что моя жизнь прошла в музыке.



Так много людей страдают от этой изнурительной болезни, и очень важно найти лекарство. Я надеюсь, что моя новая песня «Shelter From The Storm» сможет привлечь внимание моих слушателей и направить их в Фонд Майкла Джей Фокса, где они смогут присоединиться к моей команде «MJ's Shelter From The Storm» и сделать пожертвование, чтобы помочь исследованиям в поисках лекарства.



Для меня большая честь, что мой друг Майкл Джей Фокс решил представить «Shelter From The Storm» на Марше единства в этом году. Майкл сделал очень много для повышения осведомленности о страшной изнурительной болезни, которая нас объединяет. Его усилия по привлечению внимания к необходимости выделения средств на исследования и поиск лекарства легендарны, и я надеюсь поддержать его всеми возможными способами».







