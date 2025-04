сегодня



Первый большой концерт SAVATAGE за 20 лет



SAVATAGE 21 апреля на Espaço Unimed, São Paulo, Brazil, отыграли первый за более чем двадцать лет нефестивальный концерт:



01. The Ocean

02. Welcome

03. Jesus Saves

04. Sirens

05. Another Way (first time since 2015)

06. The Wake Of Magellan

07. Strange Wings (first time since 2002)

08. Taunting Cobras (first time since 1998)

09. Turns To Me (first time since 2015)

10. Dead Winter Dead

11. The Storm (first time since 2015)

12. Handful Of Rain

13. Chance

14. This Is The Time (1990) (first time since 2002)

15. Gutter Ballet

16. Edge Of Thorns

17. The Hourglass (first time since 2002)

18. Believe (Jon Oliva on piano and vocals on screen; band came in after chorus; Criss Oliva tribute during solo.)



Encore:



19. Power Of The Night (first time since 2003)

20. Hall Of The Mountain King











