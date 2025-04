сегодня



Какой альбом METALLICA выбрал барабанщик EXODUS?



TOM HUNTING в шоу "Wired In The Empire" как и прошлые гости был поставлен перед выбором, какой альбом METALLICA — "Ride The Lightning" или "Master Of Puppets" — ему ближе:



«Думаю, я бы выбрал "Master". Я думаю, что "Ride The Lightning" — более брутальная пластинка, но я считаю, что "Master Of Puppets" — это момент, запечатлёный во времени группы. Это молодые люди, достигшие творческого пика. Это идеальная пластинка от конца до конца. И "Ride The Lightning", безусловно, занимает близкое второе место. "Master" — мой любимый их альбом. Если сравнивать его со всеми остальными, то я думаю, что он лучше всех остальных. "Чёрный альбом" — отличная пластинка, она принесла им большой коммерческий успех. Они просто открыли дверь для всех. Но я бы определённо выбрал "Master".



Я считаю, что вокал James'a на этой пластинке отличный... В любой группе можно увидеть прогресс, если они делают всё правильно. Можно увидеть, как музыкант развивается, как он становится лучше. На "Kill 'Em All" мы были ещё детьми, а он только думал о том, как ему стать металл-вокалистом. И он изобрёл пение в стиле METALLICA, а затем поднял его на новый уровень на "Ride The Lightning". А на "Master Of Puppets" он просто крут».







