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*Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом 25
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Exodus

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Какой альбом METALLICA выбрал барабанщик EXODUS?



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TOM HUNTING в шоу "Wired In The Empire" как и прошлые гости был поставлен перед выбором, какой альбом METALLICA — "Ride The Lightning" или "Master Of Puppets" — ему ближе:

«Думаю, я бы выбрал "Master". Я думаю, что "Ride The Lightning" — более брутальная пластинка, но я считаю, что "Master Of Puppets" — это момент, запечатлёный во времени группы. Это молодые люди, достигшие творческого пика. Это идеальная пластинка от конца до конца. И "Ride The Lightning", безусловно, занимает близкое второе место. "Master" — мой любимый их альбом. Если сравнивать его со всеми остальными, то я думаю, что он лучше всех остальных. "Чёрный альбом" — отличная пластинка, она принесла им большой коммерческий успех. Они просто открыли дверь для всех. Но я бы определённо выбрал "Master".

Я считаю, что вокал James'a на этой пластинке отличный... В любой группе можно увидеть прогресс, если они делают всё правильно. Можно увидеть, как музыкант развивается, как он становится лучше. На "Kill 'Em All" мы были ещё детьми, а он только думал о том, как ему стать металл-вокалистом. И он изобрёл пение в стиле METALLICA, а затем поднял его на новый уровень на "Ride The Lightning". А на "Master Of Puppets" он просто крут».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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23 апр 2025
Corpsegrinder04
Запарили с метлой уже. Там выбирать нечего из пяти альбомов, и так всё понятно.
Лучше бы у Overkill любимый альбом из 28-ми выбрали )), с такими же чёткими аргументами и обоснованиями.
Типа вот те 42 песни такой направленности, вот эти 57 такой, а вот те 39 вот такой.
Там Блитц поёт как Мардж Симпсон, а вот там как молодой Маккаферти, да даже внешне на него похож местами)) итд итп.
23 апр 2025
N
Nepalcev
Corpsegrinder04, Ну, если бы заголовки с Overkill так продавались...))
А так, Horrorscope, конечно же!!! 

















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