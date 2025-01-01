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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 39
*DORO PESCH получила награду 39
*Видео полного выступления AC/DC 30
*Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом 25
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Mark Morton

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23 апр 2025 : 		 MARK MORTON о новой пластинке

15 апр 2025 : 		 MARK MORTON: «Я никогда не считал себя только металл-гитаристом»

9 апр 2025 : 		 MARK MORTON: «Я долго шел ко второму сольнику»

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19 янв 2025 : 		 MARK MORTON и вокалист THE CADILLAC THREE представили новую песню

13 янв 2025 : 		 Хватает ли денег MARK MORTON?

28 дек 2024 : 		 MARK MORTON шесть лет не берет в рот крепкого

25 окт 2024 : 		 MARK MORTON и NEIL FALLON исполняют LYNYRD SKYNYRD

2 авг 2024 : 		 MARK MORTON удивился, когда...

9 июл 2024 : 		 MARK MORTON: «SLASH научил меня как не брать в рот крепкое»

28 июн 2024 : 		 MARK MORTON: «Сложнее всего было рассказать о смерти дочки»

12 мар 2024 : 		 MARK MORTON выпускает биографию

3 мар 2024 : 		 MARK MORTON выпускает струны

28 дек 2023 : 		 MARK MORTON уже пять лет не берет в рот крепкого

17 ноя 2020 : 		 MARK MORTON: «Использую паузу для сочинения»

15 ноя 2020 : 		 LZZY HALE и MARK MORTON исполняют THE BLACK CROWES

8 окт 2020 : 		 MARK MORTON — о тех, кто не надевает маски

11 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: костяк электората Трампа будет поддерживать его, «несмотря ни на что»

13 май 2020 : 		 MARK MORTON разместил обучающее видео

19 мар 2020 : 		 MARK MORTON разместил обучающее видео

10 фев 2020 : 		 MARK MORTON: «Сольный альбом добавил ясности в работе над новым диском LAMB OF GOD»

28 янв 2020 : 		 MARK MORTON представил новое видео

20 янв 2020 : 		 MARK MORTON представил новое видео

10 янв 2020 : 		 Mark Morales на новом треке MARK MORTON

5 апр 2019 : 		 MARK MORTON на радио

22 мар 2019 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY присоединилась к гитаристу LAMB OF GOD
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MARK MORTON о новой пластинке



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MARK MORTON в недавнем интервью поговорил о том, как эволюционировал как сольный исполнитель:

«Ну, я считаю, что [дебютный сольный альбом Мортона 2019 года] «Anesthetic» был прекрасным опытом. [Я очень горжусь этой пластинкой. На ней было несколько невероятных аспектов, я наладил несколько удивительных контактов, и там были действительно классные песни. И та запись, которая была немного более хард-роковой, хэви-металлической, немного ближе — определенно ближе к тому, что я делаю с LAMB OF GOD, чем моя новая пластинка. И эта запись дала мне уверенность и независимость, чтобы продолжить работу над альбомом, который действительно отражал бы музыку, которую я больше всего люблю и слушаю дома. Это то, как я играю на гитаре дома, и то, какие песни я играю в свободное время. Поэтому я уверен, что "Anesthetic" позволил мне сделать такой альбом, как "Without The Pain", потому что он вселил в меня чувство свободы, и я смог ощутить свою творческую независимость».




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