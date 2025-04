сегодня



MARK MORTON о новой пластинке



MARK MORTON в недавнем интервью поговорил о том, как эволюционировал как сольный исполнитель:



«Ну, я считаю, что [дебютный сольный альбом Мортона 2019 года] «Anesthetic» был прекрасным опытом. [Я очень горжусь этой пластинкой. На ней было несколько невероятных аспектов, я наладил несколько удивительных контактов, и там были действительно классные песни. И та запись, которая была немного более хард-роковой, хэви-металлической, немного ближе — определенно ближе к тому, что я делаю с LAMB OF GOD, чем моя новая пластинка. И эта запись дала мне уверенность и независимость, чтобы продолжить работу над альбомом, который действительно отражал бы музыку, которую я больше всего люблю и слушаю дома. Это то, как я играю на гитаре дома, и то, какие песни я играю в свободное время. Поэтому я уверен, что "Anesthetic" позволил мне сделать такой альбом, как "Without The Pain", потому что он вселил в меня чувство свободы, и я смог ощутить свою творческую независимость».







