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Iron Maiden

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Вокалист IRON MAIDEN хвалит нового ударника



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BRUCE DICKINSON принял участие в серии бесед Musicians Institute's (MI) Conversation Series. Во время беседы он рассказал о предстоящем мировом турне IRON MAIDEN «Run For Your Lives», старт которого намечен на 27 мая в Будапеште, Венгрия. Этот тур станет первым для IRON MAIDEN с новым барабанщиком Simon Dawson, который ранее играл в составе BRITISH LION. На вопрос о том, начали ли IRON MAIDEN репетировать с ним, Bruce ответил:

«У нас уже была репетиция с Simon'ом во время последнего тура IRON MAIDEN. Simon выступал с BRITISH LION, так как Steve давал концерты с обеими группами. Но это была своего рода страховка для нас, потому что мы не были уверены... Мы надеялись, что Nick примет участие в туре, но во время шоу были моменты, когда не столько его барабанная игра, сколько он сам был не в лучшей физической форме... Мы волновались. Мы решили: "Мы не хотим, чтобы Nick попал в больницу, и нам нужно иметь запасной вариант". Steve предложил Simon'a, и мы все подумали: "Да, но откуда нам знать, что всё получится?" И мы сказали Nick'y: "Слушай, в середине тура у нас есть пара дней в Портленде, штат Орегон. Мы снимем помещение для репетиций и попробуем сыграть с Simon'ом, чтобы посмотреть, сработает ли это, на всякий случай". Так мы и сделали. И некоторые из нас говорили: "Я не знаю, как это будет, но..." И, честно говоря, я был приятно шокирован. Я подумал: "Вот это да". Мы отыграли весь сет без перерыва. И этот парень ни с кем не репетировал. Он просто стал играть с MAIDEN. Мы прошлись по всему сету тура, в котором мы тогда участвовали, и всё было как надо. Я подумал: "Боже мой, мы могли бы отыграть шоу сегодня, если бы понадобилось. Это невероятно"».

Bruce объяснил, почему именно Simon Dawson пришёл на смену McBrain:

«С ним произошло нечто невероятное. Когда поступило предложение, после того как Nicko решил уйти на покой и покончить с живыми выступлениями, что Simon должен занять его место, на примете были и другие барабанщики. И одной из причин, по которой мы не выбрали этих барабанщиков, было то, что, хотя они были очень хорошими барабанщиками, они все хотели звучать как Nick. А его невозможно заменить. Не стоит даже пытаться. Клон Nicko не нужен. Нам нужен барабанщик, который играет наш материал, но в своём собственном стиле. И если честно, если бы я закрыл глаза во время той репетиции с Simon'ом, то мне бы показалось, что в группу вернулся Клайв Берр, потому что в нём есть нечто этакое. Это ощущение свинга в стиле биг-бэнд. У него те же влияния. И я подумал: "Боже мой". Я по-настоящему воодушевлён. Мы начинаем репетировать для тура на следующей неделе. Или нет... Подождите. Вообще-то я возвращаюсь в Европу завтра. А примерно через 10 дней мы начнём. Так что мы будем репетировать. Сейчас я установил маленькую колонку в своей комнате. У меня есть весь сет-лист».

Bruce также сказал, что тур «Run For Your Lives» ознаменует начало новой главы с Simon'ом:

«Я с нетерпением жду этого. В этом нет ничего зазорного. Мы делаем всё возможное ради музыки.

IRON MAIDEN всегда были больше, чем сумма отдельных частей, и так и должно быть. Мы также находимся почти в уникальном положении: мы никогда не были любимцами основных СМИ. Мы достигли многого, и становимся всё масштабнее, не обращая, по сути, ни на кого внимания».

По поводу сет-листа и постановки тура «Run For Your Lives» Bruce сказал:

«Шоу, которое мы придумали, не похоже ни на одно другое шоу MAIDEN, которое мы когда-либо делали. Я не могу рассказать больше, потому что как только мы дадим первые два концерта в Будапеште, все начнут писать в социальных сетях, что они об этом думают. Но я очень взволнован. Новое шоу — как новая глава для нас. Мы никогда не проводили турне с лучшими хитами. А этот тур именно такой. Я имею в виду, что первые 25–30 минут, не сомневаюсь, снесут поклонникам крышу. Они будут говорить: "Не могу поверить, что они играют это".

Мы продали миллион билетов в Европе на это лето, на два с небольшим месяца этим летом, и мы привезём этот тур в США в 2026-м году».








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