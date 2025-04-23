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Alice Cooper

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|||| 23 апр 2025

Новое видео ALICE COOPER



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"Black Mamba" feat. Robby Krieger, новое видео группы ALICE COOPER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Revenge Of Alice Cooper", выходящего 25 июля на earMUSIC.

01. Black Mamba
02. Wild Ones
03. Up All Night
04. Kill The Flies
05. One Night Stand
06. Blood On The Sun
07. Crap That Gets In The Way Of Your Dreams
08. Famous Face
09. Money Screams
10. What A Syd
11. Inter Galactic Vagabond Blues
12. What Happened To You
13. I Ain't Done Wrong
14. See You On The Other Side
15. Return of the Spiders 2025 (bonus track)
16. Titanic Overunderture (bonus track)




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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23 апр 2025
L
LU---
Если 1 й трек такое.......то блять
Какие остальный 15?
Может надо сингл выпустить хороший,а не Помойку,как последние записи?
Но....видать время есть и на песни по 

















просмотров: 359





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