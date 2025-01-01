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MURDERDOLLS еще не достигли своего уровня



Wednesday 13 в недавнем интервью рассуждал о неослабевающем интересе к MURDERDOLLS:



«Музыка — это сумасшествие, а мир — это настоящее сумасшествие. С MURDERDOLLS я появился на карте. Многие люди, как и ты, говорят: «Это моя любимая пластинка» и «Почему она не стала такой же значимой, как GUNS N' ROSES или METALLICA?». Но для вас она была такой. А для меня она изменила мою жизнь.



Я не думаю, что это время еще не пришло. Есть много групп, которые вы увидите... Я имею в виду, я носил футболки RAMONES, когда учился в школе. Сейчас люди носят футболки RAMONES, потому что купили их в Walmart, и они даже не знают, кто это такие. И если бы RAMONES были здесь, они бы сейчас выступали на арене, а не в клубе. Так что со временем группы становятся крупнее. И я замечаю на своих концертах, играя каждый вечер здесь, что в первом ряду собрались подростки с «иксами» на руках. 23 года назад их там не было. Значит, подростки нашли Wednesday 13 и MURDERDOLLS. Так что я не считаю, что мы достигли того уровня, до которого собираемся дойти. Думаю, все еще впереди. Я знаю, это может показаться странным, но я это предсказываю»







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