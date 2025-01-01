Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 41
*DORO PESCH получила награду 39
*Видео полного выступления AC/DC 30
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 41
*DORO PESCH получила награду 39
*Видео полного выступления AC/DC 30
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 26
[= ||| все новости группы



*

Murderdolls

*



24 апр 2025 : 		 MURDERDOLLS еще не достигли своего уровня

28 ноя 2023 : 		 WEDNESDAY 13: «Запрещенная песня MURDERDOLLS никогда не выйдет»

27 май 2023 : 		 WEDNESDAY 13 не видит себя выступающим как MURDERDOLLS

14 окт 2022 : 		 WEDNESDAY 13 — о разборках по поводу MURDERDOLLS: «Всё дело в $$$»

30 сен 2022 : 		 WEDNESDAY 13 ответил бывшему гитаристу MURDERDOLLS

31 авг 2022 : 		 Бывший гитарист MURDERDOLLS ответил WEDNESDAY 13

31 авг 2022 : 		 WEDNESDAY 13 утверждает, что бывший гитарист MURDERDOLLS украл имя у Джоуи

23 авг 2022 : 		 MURDERDOLLS могут быть только оригинальными

17 авг 2018 : 		 MURDERDOLLS собрались вместе на один концерт

24 июл 2018 : 		 JOEY JORDISON о реюнионе MURDERDOLLS

31 май 2018 : 		 Участники MURDERDOLLS провели вместе выходные

10 май 2018 : 		 Умер бывший барабанщик MURDERDOLLS

2 фев 2017 : 		 WEDNESDAY 13: «Планов по реюниону MURDERDOLLS нет»

27 янв 2017 : 		 JOEY JORDISON не прочь сделать новый альбом MURDERDOLLS

19 фев 2016 : 		 WEDNESDAY 13 о возможности воссоединения MURDERDOLLS

13 авг 2015 : 		 MURDERDOLLS могут больше никогда не собраться

5 ноя 2013 : 		 Вокалист MURDERDOLLS не говорил с JOEY JORDISON'ом 2,5 года

4 мар 2013 : 		 Вокалист MURDERDOLLS сомневается, что у группы есть будущее

10 май 2011 : 		 Ремикс от фронтмена MURDERDOLLS

5 апр 2011 : 		 Фронтмен MURDERDOLLS помогает Японии

13 мар 2011 : 		 MURDERDOLLS отменили выступления в Японии

1 фев 2011 : 		 Joey Jordison (MURDERDOLLS) бросил гитару и ушёл со сцены в Bordeaux

30 ноя 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

13 окт 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

27 авг 2010 : 		 Новый альбом MURDERDOLLS доступен для прослушивания

2 авг 2010 : 		 Лимитированное издание MURDERDOLLS выйдет с аптечкой
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MURDERDOLLS еще не достигли своего уровня



zoom
Wednesday 13 в недавнем интервью рассуждал о неослабевающем интересе к MURDERDOLLS:

«Музыка — это сумасшествие, а мир — это настоящее сумасшествие. С MURDERDOLLS я появился на карте. Многие люди, как и ты, говорят: «Это моя любимая пластинка» и «Почему она не стала такой же значимой, как GUNS N' ROSES или METALLICA?». Но для вас она была такой. А для меня она изменила мою жизнь.

Я не думаю, что это время еще не пришло. Есть много групп, которые вы увидите... Я имею в виду, я носил футболки RAMONES, когда учился в школе. Сейчас люди носят футболки RAMONES, потому что купили их в Walmart, и они даже не знают, кто это такие. И если бы RAMONES были здесь, они бы сейчас выступали на арене, а не в клубе. Так что со временем группы становятся крупнее. И я замечаю на своих концертах, играя каждый вечер здесь, что в первом ряду собрались подростки с «иксами» на руках. 23 года назад их там не было. Значит, подростки нашли Wednesday 13 и MURDERDOLLS. Так что я не считаю, что мы достигли того уровня, до которого собираемся дойти. Думаю, все еще впереди. Я знаю, это может показаться странным, но я это предсказываю»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 187





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом