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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE активно тренируется



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OZZY OSBOURNE рассказал, что тренируется перед предстоящим финальным выступлением на арене «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия) 5 июля.

Ozzy Speaks выходит ежемесячно на SiriusXM's Ozzy's Boneyard, эксклюзивном канале Ozzy на SiriusXM.

Billy Morrison: «Ты хорошо выглядишь».

Ozzy Osbourne: «Я усердно тренируюсь для выступления на Aston Villa, которое мне предстоит. Я ничем не занимался уже семь лет, и я перенёс несколько операций. Я словно начинаю всё с нуля».

Billy Morrison: «Что за тренировки?»

Ozzy Osbourne: «Тренировка на выносливость. Первое, что теряется, когда ты лежишь, — это выносливость, поэтому, хотите верьте, хотите нет, но я делаю две серии трёхминутных упражнений на степпере и провожу силовые тренировки. Я постоянно хожу».

Billy Morrison: «Ты тренировался сегодня утром, пока я не пришёл, потому что я вижу свет и огонь».

Ozzy Osbourne: «Я просыпаюсь в своём теле. То есть для тебя, например, три минуты — это ничто, а я лежал на спине, восстанавливаясь после множества операций».

Billy Morrison: «Ozzy, я не шучу. Если я буду ходить в течение трёх минут, я запыхаюсь. Так что я рад видеть, что ты хорошо выглядишь».

Ozzy Osbourne: «Спасибо».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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23 апр 2025
Red One
Оззи и Шэрон были блогерами еще до того, как появился этот термин
23 апр 2025
WahrandPhain
Оззи, если Шерон тебя держит в заложника - моргни 2 раза.
23 апр 2025
R
R0ck_N_R0lla
Работа с отягощением в виде микрофона. два подхода к микрофонной стойке- два отхода 

















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