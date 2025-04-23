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OZZY OSBOURNE активно тренируется



OZZY OSBOURNE рассказал, что тренируется перед предстоящим финальным выступлением на арене «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия) 5 июля.



Ozzy Speaks выходит ежемесячно на SiriusXM's Ozzy's Boneyard, эксклюзивном канале Ozzy на SiriusXM.



Billy Morrison: «Ты хорошо выглядишь».



Ozzy Osbourne: «Я усердно тренируюсь для выступления на Aston Villa, которое мне предстоит. Я ничем не занимался уже семь лет, и я перенёс несколько операций. Я словно начинаю всё с нуля».



Billy Morrison: «Что за тренировки?»



Ozzy Osbourne: «Тренировка на выносливость. Первое, что теряется, когда ты лежишь, — это выносливость, поэтому, хотите верьте, хотите нет, но я делаю две серии трёхминутных упражнений на степпере и провожу силовые тренировки. Я постоянно хожу».



Billy Morrison: «Ты тренировался сегодня утром, пока я не пришёл, потому что я вижу свет и огонь».



Ozzy Osbourne: «Я просыпаюсь в своём теле. То есть для тебя, например, три минуты — это ничто, а я лежал на спине, восстанавливаясь после множества операций».



Billy Morrison: «Ozzy, я не шучу. Если я буду ходить в течение трёх минут, я запыхаюсь. Так что я рад видеть, что ты хорошо выглядишь».



Ozzy Osbourne: «Спасибо».







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