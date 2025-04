сегодня



Концертное видео RONNIE ROMERO



“I’ve Been Losing You”, новое концертное видео RONNIE ROMERO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Live At Rock Imperium Festival, выход которого намечен на 23 мая:



“Castaway On The Moon”

“I’ve Been Losing You”

“Chased By Shadows”

“Ferrymen”

“Too Many Lies, Too Many Masters”

“Crossroad”

“Not Just A Nightmare”

“The Last Ship”

“Vengeance”

“Rainbow In The Dark”







