Новый альбом BLACKBRAID выйдет летом



BLACKBRAID сообщили о том, что новая пластинка, получившая название Blackbraid III, будет выпущена восьмого августа:



“Dusk (Eulogy)”

“Wardrums At Dawn On The Day Of My Death”

“The Dying Breath Of A Sacred Stag”

“The Earth Is Weeping”

“God Of Black Blood”

“Traversing The Forest Of Eternal Dusk”

“Tears Of The Dawn”

“Like Wind Through The Reeds Making Waves Like Water”

“And He Became The Burning Stars…”

“Fleshbound” (Lord Belial cover) https://blackbraid.us/





