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Кавер-версия DEEP PURPLE от PAUL DI’ANNO



Фрагмент новой компиляции PAUL DI'ANNO " In Memory Of", кавер-версия хита DEEP PURPLE “Soldier Of Fortune”, доступен для прослушивания ниже.







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