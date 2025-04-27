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*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 27
*Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом 26
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*Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a? 21
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Paul Di'Anno

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|||| сегодня

Кавер-версия DEEP PURPLE от PAUL DI’ANNO



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Фрагмент новой компиляции PAUL DI'ANNO " In Memory Of", кавер-версия хита DEEP PURPLE “Soldier Of Fortune”, доступен для прослушивания ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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27 апр 2025
AnyMetalYouLike
Некромантия
27 апр 2025
resurgamresponses
щас вычитал в вики, оказывается эта песня остальным музыкантам не очень зашла. ессно кроме блэкмора и ковердейла
27 апр 2025
olly71
Как то у Ковердейла это чуточку красивше выходило. 

















просмотров: 273





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