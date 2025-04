сегодня



Новое видео CELESTIAL SANCTUARY



“Choking On The Rotten Seed”, новое видео CELESTIAL SANCTUARY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР Visions Of Stagnant Blood, переизданного Metal Blade Records: https://celestialsanctuary.bandcamp.com/





