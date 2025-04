сегодня



BRIAN MAY почтил память Роя Томаса Бейкера



BRIAN MAY почтил память Роя Томаса Бейкера, известного британского продюсера, скончавшегося 12 апреля в возрасте 78 лет. Причины смерти озвучены не были. Бейкер работал с группой над первыми четырьмя альбомами Queen. Brian написал в соцсетях:



«Очень грустно слышать о кончине Роя Томаса Бейкера. Рой сыграл огромную роль в создании большого количества музыки Queen в ранние годы. Фотографии с участием Роя встречаются редко, но мне удалось найти эти трёхмерные снимки, сделанные во время поездки, которую мы с моей тогдашней женой Крисси совершили, чтобы навестить Роя и его жену Барбару в их коттедже в Норфолке. Должно быть, это был 1973 год. Мы ходили собирать клубнику, и, как видите, Рой заинтересовался стереоскопическим процессом, позируя в куче дров для стереоскопического эффекта! Теннисный снимок я сделал на ферме Ридж, в тот день, когда нас посетили японские журналисты из журнала "Music Life".



Рой был участником нашей продюсерской команды с самого начала и до альбома "A night at the Opera" включительно. Затем мы расстались во время работы над альбомом "A Day at the Races", но воссоединились для записи альбома "Jazz". Продюсерский вклад Роя и инженерная работа Майка Стоуна над "Bohemian Rhapsody" никогда не будут забыты.



Я сожалею, что в последнее время мы не общались с Роем. Наверное, в наши дни жизнь движется в таком темпе, что мы думаем, что у нас будет много времени, чтобы возобновить дружбу, а потом вдруг однажды становится слишком поздно.



Спасибо тебе, Рой, за всю ту прекрасную работу, которую ты для нас проделал, и за всё то веселье, которое мы пережили. Покойся с миром. Bri».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sir Brian May (@brianmayforreal)





+0 -0



просмотров: 95