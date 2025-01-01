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Brian May

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



25 апр 2025 : 		 BRIAN MAY почтил память Роя Томаса Бейкера

15 ноя 2024 : 		 BRIAN MAY в новом видео TALIA DEAN

4 сен 2024 : 		 BRIAN MAY перенес инсульт

4 авг 2024 : 		 BRIAN MAY всплакнул

15 май 2024 : 		 Видео с выступления BRIAN MAY и JEAN-MICHEL JARRE

20 дек 2023 : 		 BRIAN MAY: «Не мы рассылаем фанатам страйки!»

30 июл 2023 : 		 BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отношения к другим существам»

21 июл 2023 : 		 Вскрытие BRIAN MAY + FRIENDS

18 июл 2023 : 		 Новое видео BRIAN MAY + FRIENDS

2 июн 2023 : 		 Фрагмент переиздания BRIAN MAY + FRIENDS

1 апр 2023 : 		 BRIAN MAY: «Курт Кобейн оставил нам в наследство одни из величайших гитарных композиций всех времён»

15 мар 2023 : 		 BRIAN MAY был посвящён в рыцари

5 янв 2023 : 		 BRIAN MAY стал рыцарем-бакалавром

8 сен 2022 : 		 BRIAN MAY, SERJ TANKIAN And JEFF SCOTT SOTO исполнили хит QUEEN в Армении

13 июл 2022 : 		 Новое видео BRIAN MAY и GRAHAM GOULDMAN

2 май 2022 : 		 Новое видео BRIAN MAY

25 апр 2022 : 		 Новое видео BRIAN MAY

16 апр 2022 : 		 Новое видео BRIAN MAY

7 апр 2022 : 		 Видео с текстом от BRIAN MAY

28 дек 2021 : 		 BRIAN MAY — о состоянии здоровья

22 дек 2021 : 		 BRIAN MAY — о том, как заболел

20 дек 2021 : 		 BRIAN MAY поймал COVID-19

8 дек 2021 : 		 BRIAN MAY — о новом сольном альбоме

1 дек 2021 : 		 BRIAN MAY: «Мои слова про трансов извратили!»

28 окт 2021 : 		 BRIAN MAY — о вызовах пандемии

13 сен 2021 : 		 Обновлённое видео BRIAN MAY
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BRIAN MAY почтил память Роя Томаса Бейкера



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BRIAN MAY почтил память Роя Томаса Бейкера, известного британского продюсера, скончавшегося 12 апреля в возрасте 78 лет. Причины смерти озвучены не были. Бейкер работал с группой над первыми четырьмя альбомами Queen. Brian написал в соцсетях:

«Очень грустно слышать о кончине Роя Томаса Бейкера. Рой сыграл огромную роль в создании большого количества музыки Queen в ранние годы. Фотографии с участием Роя встречаются редко, но мне удалось найти эти трёхмерные снимки, сделанные во время поездки, которую мы с моей тогдашней женой Крисси совершили, чтобы навестить Роя и его жену Барбару в их коттедже в Норфолке. Должно быть, это был 1973 год. Мы ходили собирать клубнику, и, как видите, Рой заинтересовался стереоскопическим процессом, позируя в куче дров для стереоскопического эффекта! Теннисный снимок я сделал на ферме Ридж, в тот день, когда нас посетили японские журналисты из журнала "Music Life".

Рой был участником нашей продюсерской команды с самого начала и до альбома "A night at the Opera" включительно. Затем мы расстались во время работы над альбомом "A Day at the Races", но воссоединились для записи альбома "Jazz". Продюсерский вклад Роя и инженерная работа Майка Стоуна над "Bohemian Rhapsody" никогда не будут забыты.

Я сожалею, что в последнее время мы не общались с Роем. Наверное, в наши дни жизнь движется в таком темпе, что мы думаем, что у нас будет много времени, чтобы возобновить дружбу, а потом вдруг однажды становится слишком поздно.

Спасибо тебе, Рой, за всю ту прекрасную работу, которую ты для нас проделал, и за всё то веселье, которое мы пережили. Покойся с миром. Bri».




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