|
|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
CARLOS SANTANA попал в больницу
CARLOS SANTANA был доставлен в больницу после того, как упал на сцене во время саундчека в Majestic & Empire Theatres, San Antonio, Texas, 22 апреля:
«С глубоким разочарованием я вынужден сообщить всем вам, что сегодняшнее шоу в Сан-Антонио отложено. Мистер Santana находился в зале (Majestic Theatre), готовясь к сегодняшнему выступлению, когда у него случился приступ, который был определен как обезвоживание. Из соображений осторожности и заботы о здоровье г-на Santana, решение о переносе концерта было самым разумным. Он чувствует себя хорошо и с нетерпением ждет скорого возвращения в Сан-Антонио, а также продолжения своего тура по США. Большое спасибо всем за понимание. Дата нового выступления будет объявлено в ближайшее время».
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет