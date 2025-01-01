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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 41
*DORO PESCH получила награду 39
*Видео полного выступления AC/DC 30
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 26
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Santana

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24 апр 2025 : 		 CARLOS SANTANA попал в больницу

23 фев 2025 : 		 Новая композиция CARLOS SANTANA

8 янв 2025 : 		 CARLOS SANTANA перенес выступления

28 авг 2023 : 		 Трейлер документального фильма о CARLOS SANTANA

27 авг 2023 : 		 CARLOS SANTANA сдал назад

19 авг 2023 : 		 Документальный фильм о SANTANA покажут в кино

27 окт 2022 : 		 ALEX LIFESON и ROBBY KRIEGER исполнили песню SANTANA

12 июл 2022 : 		 CARLOS SANTANA отложил еще шесть концертов

6 июл 2022 : 		 CARLOS SANTANA упал на сцене

3 дек 2021 : 		 CARLOS SANTANA отменил свои концерты в Лас-Вегасе из-за проблем со здоровьем

23 сен 2021 : 		 Кавер-версия хита PROCOL HARUM от SANTANA

20 авг 2021 : 		 Члены METALLICA, DEATH ANGEL на новом альбоме SANTANA

25 мар 2021 : 		 Гитарист METALLICA на новом альбоме CARLOS SANTANA

17 янв 2019 : 		 CARLOS SANTANA отметит юбилей "Supernatural"

20 сен 2010 : 		 Кавер-версия VAN HALEN от SANTANA доступна для прослушивания

9 сен 2010 : 		 Семплы с нового альбома SANTANA

1 сен 2010 : 		 SANTANA исполнил кавер-версию DEF LEPPARD

1 июн 2010 : 		 SANTANA запишет кавер-версию AC/DC
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|||| сегодня

CARLOS SANTANA попал в больницу



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CARLOS SANTANA был доставлен в больницу после того, как упал на сцене во время саундчека в Majestic & Empire Theatres, San Antonio, Texas, 22 апреля:

«С глубоким разочарованием я вынужден сообщить всем вам, что сегодняшнее шоу в Сан-Антонио отложено. Мистер Santana находился в зале (Majestic Theatre), готовясь к сегодняшнему выступлению, когда у него случился приступ, который был определен как обезвоживание. Из соображений осторожности и заботы о здоровье г-на Santana, решение о переносе концерта было самым разумным. Он чувствует себя хорошо и с нетерпением ждет скорого возвращения в Сан-Антонио, а также продолжения своего тура по США. Большое спасибо всем за понимание. Дата нового выступления будет объявлено в ближайшее время».



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