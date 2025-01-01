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CARLOS SANTANA попал в больницу



CARLOS SANTANA был доставлен в больницу после того, как упал на сцене во время саундчека в Majestic & Empire Theatres, San Antonio, Texas, 22 апреля:



«С глубоким разочарованием я вынужден сообщить всем вам, что сегодняшнее шоу в Сан-Антонио отложено. Мистер Santana находился в зале (Majestic Theatre), готовясь к сегодняшнему выступлению, когда у него случился приступ, который был определен как обезвоживание. Из соображений осторожности и заботы о здоровье г-на Santana, решение о переносе концерта было самым разумным. Он чувствует себя хорошо и с нетерпением ждет скорого возвращения в Сан-Антонио, а также продолжения своего тура по США. Большое спасибо всем за понимание. Дата нового выступления будет объявлено в ближайшее время».





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