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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 41
*DORO PESCH получила награду 39
*Видео полного выступления AC/DC 30
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 26
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Judas Priest

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Видео полного выступления JUDAS PRIEST



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Видео полного выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось в Vibra São Paulo, São Paulo, Brazil, 20 апреля, доступно для просмотра ниже:

“Panic Attack”
“You’ve Got Another Thing Comin'”
“Rapid Fire”
“Breaking the Law”
“Riding on the Wind”
“Love Bites”
“Devil’s Child”
“Saints in Hell”
“Crown of Horns”
“Sinner”
“Turbo Lover”
“Invincible Shield”
“Victim of Changes”
“The Green Manalishi (With the Two Prong Crown)” (Fleetwood Mac)
“Painkiller”

Encore:
“The Hellion / Electric Eye”
“Hell Bent for Leather”
“Living After Midnight”




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