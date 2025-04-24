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*DORO PESCH получила награду 39
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*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 26
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Axel Rudi Pell

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24 апр 2025 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет в 2026

6 дек 2024 : 		 Новое видео вокалиста AXEL RUDI PELL

7 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления AXEL RUDI PELL

22 май 2024 : 		 Новое видео AXEL RUDI PELL

4 апр 2024 : 		 Новая песня AXEL RUDI PELL

2 мар 2024 : 		 AXEL RUDI PELL выпустит летом новый альбом

1 апр 2023 : 		 Визуальный ряд от AXEL RUDI PELL

24 фев 2023 : 		 Видео с текстом от AXEL RUDI PELL

8 апр 2022 : 		 Новая песня AXEL RUDI PELL

25 мар 2022 : 		 Видео с текстом от AXEL RUDI PELL

18 фев 2022 : 		 Видео с текстом от AXEL RUDI PELL

1 фев 2022 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной

3 ноя 2021 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной

23 июл 2021 : 		 Кавер-версия хита Тома Джонса от AXEL RUDI PELL

28 июн 2021 : 		 Кавер-версия SAMMY HAGAR от AXEL RUDI PELL

13 май 2021 : 		 Новый релиз AXEL RUDI PELL выйдет летом

20 июн 2020 : 		 Новое видео AXEL RUDI PELL

28 мар 2020 : 		 Новая песня AXEL RUDI PELL

22 фев 2020 : 		 Видео с текстом от AXEL RUDI PELL

6 фев 2020 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной

28 апр 2019 : 		 Новое концертное видео AXEL RUDI PELL

8 апр 2019 : 		 Концертный релиз AXEL RUDI PELL выйдет летом

8 янв 2019 : 		 AXEL RUDI PELL выпустит особый альбом

5 окт 2018 : 		 Вокалист HARDLINE и AXEL RUDI PELL выпустит сольный альбом

29 сен 2018 : 		 Новый сингл AXEL RUDI PELL

5 апр 2018 : 		 Успехи в чартах AXEL RUDI PELL
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Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет в 2026



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AXEL RUDI PELL продлил соглашение с лейблом Steamhammer/SPV, на котором в начале следующего года планируется выпуск нового альбома:

«Для меня никогда не было сомнений в том, чтобы остаться на SPV. На протяжении почти 40 лет за моей спиной была исключительная команда, которая отстаивает страсть и совершенство и всегда предоставляла мне полную музыкальную свободу. Между мной и SPV существует большое доверие и крепкая дружба, которую я с большим удовольствием продолжу.

Начиная с мая 2025 года, я буду отбирать лучшие риффы и хуки из различных идей, которые я собрал, чтобы написать песни, которые будут соответствовать традициям моих предыдущих альбомов, но также гарантированно будут включать ряд захватывающих новых особенностей. Начало студийных записей запланировано на август 2025 года, а выход нового альбома намечен на конец января 2026 года».



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24 апр 2025
Corpsegrinder04
Ого, генератор случайных Риффов идёт стабильно. Стандартные Джи-Джи-Джи раз в два года.
Пелл попросил бы чтоли у ДельВеккио из Хардлайна по блату через Джиоэли, чтобы пару - тройку хороших идей подкинул.
У Hardline то с материалом всё в порядке, в отличии от этого. 

















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