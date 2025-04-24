Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет в 2026

AXEL RUDI PELL продлил соглашение с лейблом Steamhammer/SPV, на котором в начале следующего года планируется выпуск нового альбома:
«Для меня никогда не было сомнений в том, чтобы остаться на SPV. На протяжении почти 40 лет за моей спиной была исключительная команда, которая отстаивает страсть и совершенство и всегда предоставляла мне полную музыкальную свободу. Между мной и SPV существует большое доверие и крепкая дружба, которую я с большим удовольствием продолжу.
Начиная с мая 2025 года, я буду отбирать лучшие риффы и хуки из различных идей, которые я собрал, чтобы написать песни, которые будут соответствовать традициям моих предыдущих альбомов, но также гарантированно будут включать ряд захватывающих новых особенностей. Начало студийных записей запланировано на август 2025 года, а выход нового альбома намечен на конец января 2026 года».
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Пелл попросил бы чтоли у ДельВеккио из Хардлайна по блату через Джиоэли, чтобы пару - тройку хороших идей подкинул.
У Hardline то с материалом всё в порядке, в отличии от этого.