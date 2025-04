сегодня



AVRIL LAVIGNE в новом видео BILLY IDOL



“77” Feat. AVRIL LAVIGNE, новое видео BILLY IDOL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Dream Into It:



“Dream Into It”

“77” (featuring Avril Lavigne)

“Too Much Fun”

“John Wayne” (featuring Alison Mosshart)

“Wildside” (featuring Joan Jett)

“People I Love”

“Gimme The Weight”

“I’m Your Hero”

“Still Dancing” http://www.billyidol.com







