сегодня



Новое видео DETERIOROT



“Political Evocation”, новое видео группы DETERIOROT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Rebirth:



"Undead" (Intro)

"Dark Embrace"

"Return To Rot"

"A Nameless Grave"

"The Rebirth"

"Reanimate"

"Political Evocation"

"Hauntings"

"Unholy Rebirth" http://www.deathmetal.biz/deteriorot







+0 -0



просмотров: 152