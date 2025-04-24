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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 41
*DORO PESCH получила награду 39
*Видео полного выступления AC/DC 30
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 26
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Cancer Bats

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24 апр 2025 : 		 У CANCER BATS украли оборудование

27 май 2023 : 		 Новое видео CANCER BATS

20 авг 2022 : 		 Винил CANCER BATS выйдет осенью

16 мар 2022 : 		 Новое видео CANCER BATS

10 фев 2022 : 		 Новое видео CANCER BATS

25 авг 2021 : 		 Новая песня CANCER BATS

2 дек 2020 : 		 CANCER BATS выпускают акустический ЕР

28 апр 2018 : 		 Новое видео CANCER BATS

26 апр 2018 : 		 CANCER BATS выпустили новый альбом

10 ноя 2015 : 		 Кавер-версия JOEL PLASKETT от CANCER BATS

13 июн 2015 : 		 Новое видео CANCER BATS

27 янв 2015 : 		 Новое видео CANCER BATS

10 ноя 2014 : 		 Новое видео CANCER BATS

28 окт 2014 : 		 Видео с текстом от CANCER BATS

19 сен 2013 : 		 Новое видео CANCER BATS

28 ноя 2012 : 		 Новое видео CANCER BATS

12 апр 2012 : 		 Новая песня CANCER BATS

8 мар 2012 : 		 Новое видео CANCER BATS

25 янв 2012 : 		 Новое видео CANCER BATS

4 янв 2012 : 		 Новая песня CANCER BATS

15 дек 2011 : 		 Тизер нового релиза CANCER BATS

1 дек 2011 : 		 Название нового альбома CANCER BATS

13 ноя 2011 : 		 Фронтмена SACRIFICE пригласили поработать с CANCER BATS

1 авг 2011 : 		 CANCER BATS начали работу над новым материалом

1 сен 2010 : 		 Новое видео CANCER BATS

9 фев 2010 : 		 Новая песня CANCER BATS
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|||| сегодня

У CANCER BATS украли оборудование



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CANCER BATS сообщили о том, что их обворовали в Сент-Луисе:

«Все наше оборудование и мерч были украдены прошлой ночью! Это большой облом. К сожалению, мы вынуждены отменить наше сегодняшнее выступление в Red Flag в Сент-Луисе, штат МО, из-за того, что наш фургон был полностью разбит теми ублюдками, которые нас ограбили. Но мы должны вернуться в строй к вторнику в Мэдисоне, WI!

Мы скоро выложим фотографии и информацию об украденном оборудовании. Так что, друзья из Индианы, пожалуйста, будьте начеку. У нас было много всего крутого!!!»



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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24 апр 2025
Lord Iscariah
Это был я. Я уже пропил все оборудование. 

















просмотров: 222





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