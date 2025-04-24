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У CANCER BATS украли оборудование



CANCER BATS сообщили о том, что их обворовали в Сент-Луисе:



«Все наше оборудование и мерч были украдены прошлой ночью! Это большой облом. К сожалению, мы вынуждены отменить наше сегодняшнее выступление в Red Flag в Сент-Луисе, штат МО, из-за того, что наш фургон был полностью разбит теми ублюдками, которые нас ограбили. Но мы должны вернуться в строй к вторнику в Мэдисоне, WI!



Мы скоро выложим фотографии и информацию об украденном оборудовании. Так что, друзья из Индианы, пожалуйста, будьте начеку. У нас было много всего крутого!!!» http://www.cancerbats.com/





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