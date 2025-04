сегодня



SAMMY HAGAR скучает по Эдди



SAMMY HAGAR в недавнем интервью Los Angeles Times признался, что скучает по Эдди Ван Халену:



«Мне очень его не хватает. Слава Богу, что мы сошлись в конце, иначе у меня было бы разбито сердце. В любом случае это так. Но для меня было так важно, что мы общались в тот последний год. Эдди сказал мне: "Никому не говори о нашем разговоре, потому что я не хочу отвечать на вопросы о слухах о воссоединении. В следующем году мы соберёмся вместе и наделаем шуму. Позволь мне покончить с этим дерьмом, и давайте сделаем это. Пожалуйста, не говори об этом никому — даже Al'у. Я никогда никому этого не говорил, и я готов поспорить, что он будет в ярости. Даже не заговаривай об этом с ним!" На что я ответил: "Эд, я не общаюсь с ним"».



Кроме того, Sammy объяснил своё предыдущее высказывание о том, что «после смерти Эдди всё изменилось». Он сказал:



«Без этой надежды всё не так, как раньше. После тура 2004 года, когда Эдди пребывал в том состоянии, я был очень зол на него. Но в глубине души я надеялся, что он исцелится и станет тем Эдди, которого я любил и знал, когда был в группе, — в те хорошие времена. Я надеялся, что это произойдёт, и что когда-нибудь мы соберёмся вместе и сыграем. И не только ради славы и богатства, которые, конечно же, я так и не смог вернуть на тот уровень. Это была вершина моей карьеры. Но ещё большее значение имели то творчество и энергия, с которой мы вместе сочиняли такие песни, как "Right Now", "When It's Love", "Love Walks In" и "Top Of The World". Он открыл во мне что-то такое, что без него уже не вернуть. В своём возрасте я сижу и думаю: "Если бы Эдди был жив, смог бы я достичь этого снова? Теперь этой мечты больше нет"».







