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Вокалист MASTERS OF REALITY: «Проблемы со здоровьем меня не остановят!»



CHRIS GOSS в интервью "Neil Jones Rock Show" коснулся темы проблем со здоровьем, из-за которых он был вынужден играть сидя:



«До нескольких недель назад у меня все было отлично. Это постоянная проблема. Это проблема со спинным нервом, седалищным нервом, и временами это причиняет неудобства. Но это не помешает мне играть. Так что, пока у меня есть мозг и пальцы, думаю, все будет в порядке».







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