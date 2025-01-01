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*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 27
*Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом 26
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Onslaught

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Гитарист ONSLAUGHT: «Я почти девять месяцев не мог играть»



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NIGE ROCKETT перенес несколько операций по удалению раковой опухоли, химиотерапию, а также две операции на позвоночнике -—верхнем и нижнем, — но, к счастью, оба заболевания находятся в стадии полной ремиссии и музыкант продолжает восстанавливаться.

«Я все еще нахожусь на небольшом расстоянии, из-за времени, которое я провел вне группы, и природы моей болезни. Я потерял много природной силы. Я полностью потерял возможность пользоваться руками, наверное, на шесть-девять месяцев. Так что мне нужно восстановить все свои мышцы, чтобы быстрее освоить материал. Я к тому, что все идет своим чередом. Я много репетирую каждый день сам с собой, и все постепенно возвращается. Так что, как только мы начнем выступать с хорошими концертами, потому что это всегда приводит в норму физическую форму, полагаю, я буду в порядке».

Кроме того, он рассказал, что ему «все еще трудно» играть более сложный материал ONSLAUGHT.

«Я держусь примерно на 185 bpm, что-то около этого, 190. Чтобы играть большинство вещей ONSLAUGHT, мне нужно быть на уровне 200-210. Так что это лишь случай, когда нужно вернуть всю эту мышечную память. На материале «Power From Hell» все нормально, он не такой сложный, как, скажем, материал на „VI“ [2013] или «Generation Antichrist» [2020]. Так что когда мы начнем добавлять этот материал, я должен быть действительно готов к этому. Все идет медленно. Я уделяю этому время, и процесс уже идет!»




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