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*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 27
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*Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a? 21
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*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 27
*Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом 26
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 23
*Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a? 21
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Green Day

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27 апр 2025 : 		 Первого мая GREEN DAY получат звезду

11 апр 2025 : 		 Нереализованный трек от GREEN DAY

11 окт 2024 : 		 Песни GREEN DAY на зубной щетке, плюшевом мишке и говорящей рыбе

6 сен 2024 : 		 Дрон спугнул GREEN DAY

27 авг 2024 : 		 GREEN DAY и 7-Eleven выпускают кофе

11 авг 2024 : 		 GREEN DAY переиздадут "American Idiot"

22 янв 2024 : 		 Фронтмен GREEN DAY: «Lars Ulrich по-настоящему творческий барабанщик»

5 янв 2024 : 		 Новая песня GREEN DAY

7 дек 2023 : 		 Новая песня GREEN DAY

25 окт 2023 : 		 Новый альбом GREEN DAY выйдет зимой

18 авг 2023 : 		 Бокс-сет от GREEN DAY выйдет осенью

8 фев 2023 : 		 Вокалист GREEN DAY вновь спел материал MÖTLEY CRÜE

9 июл 2022 : 		 TED NUGENT вновь прокомментировал слова вокалиста GREEN DAY

30 июн 2022 : 		 TED NUGENT: «Вокалист GREEN DAY потерял свою душу»

28 июн 2022 : 		 Вокалист GREEN DAY: «Да ну эту ЮСУ!»

14 сен 2021 : 		 Кавер-версия KISS от GREEN DAY

27 июл 2021 : 		 GREEN DAY исполнили KISS, Paul и Gene одобрили

19 май 2021 : 		 Стадионный тур GREEN DAY, FALL OUT BOY и WEEZER стартует летом

18 ноя 2017 : 		 Новое видео GREEN DAY

15 сен 2016 : 		 Новое видео GREEN DAY

16 авг 2016 : 		 Видео с текстом от GREEN DAY

8 апр 2013 : 		 ALL TIME LOW откроют российское выступление GREEN DAY

11 ноя 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

31 окт 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

29 окт 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY

8 окт 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY
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Первого мая GREEN DAY получат звезду



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GREEN DAY первого мая будут удостоены звезды героев соцтруда на Алее Славы Голливуда. Ожидается, что по этому случаю выступят Серена Уилльямс и Район Рейнольдс, а прямая трансляция ожидается на сайте Walk Of Fame.

«The Hollywood Chamber of Commerce рады приветствовать Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt и Tré Cool на Hollywood Walk of Fame. Их музыка не только вдохновляла поколения, но и была саундтреком наших жизней».




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