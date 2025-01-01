Первого мая GREEN DAY получат звезду

GREEN DAY первого мая будут удостоены звезды героев соцтруда на Алее Славы Голливуда. Ожидается, что по этому случаю выступят Серена Уилльямс и Район Рейнольдс, а прямая трансляция ожидается на сайте Walk Of Fame.
«The Hollywood Chamber of Commerce рады приветствовать Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt и Tré Cool на Hollywood Walk of Fame. Их музыка не только вдохновляла поколения, но и была саундтреком наших жизней».
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