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Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах



TOBIAS FORGE в очередной раз обсудил решение группы о запрете телефонов на концертах. На вопрос о том, повлиял ли на его решение тот факт, что дебютный полнометражный фильм GHOST «Rite Here Rite Now» снимался в течение двух «свободных от устройств» вечеров в сентябре 2023 года в Kia Forum в Лос-Анджелесе, он ответил:



«Да. Проще говоря, за последние — я не знаю — пять лет, неважно, с каждым годом телефонов на концертах становилось всё больше и больше, и я чувствовал всё большую и большую дистанцию между аудиторией и группой, или группой и собой. Я расскажу о себе. Я почувствовал, что мне не нравится, когда я смотрю на кого-то в зале, держащего телефон перед лицом. Это раздражает. Может быть, я старой закалки, может быть, я старомоден. Я ощущаю, что у нас интимный момент, и меня раздражает, что вы снимаете, пока мы занимаемся этим вместе. Я делаю что-то для того, чтобы от вас исходила обратная реакция. И когда мы выступали в Лос-Анджелесе, я вместе со всеми, кто был на сцене, был поражён тем, как это здорово, когда нет телефонов, и как мы хотели бы, чтобы так было каждый вечер, потому что это делает нас лучше. Было ощущение, что слушатели лучше проводят время. И я почувствовал, что мне было труднее до этого. Я не могу игнорировать тот факт, что теперь намного лучше. А потом мы провели небольшой обязательный обход, когда мы поговорили со зрителями: "Как вы себя чувствовали? Какое у вас впечатление?" И в целом мы пришли к выводу, что это был потрясающий опыт. Многие говорили то, о чём и сейчас говорят: "Что вы будете при этом чувствовать?" Когда вы идёте на концерт, вы думаете, что это может быть некомфортно: "Что я буду делать со своими руками?" Однажды я бросил курить. Я курил 17 лет. Я даже не мог представить себе, что можно пойти выпить пива и не закурить. Разумеется, я не рекламирую идею курения или употребления пива, но я начал пить пиво и курить в очень раннем возрасте. Вот почему я не очень высокий. Поэтому, когда мне было за двадцать, я даже представить себе не мог, что не буду курить, потому что никогда не пил пиво без сигарет, и не мог понять, куда девать руки, если собираюсь пить пиво. У меня всё получилось. Я бросил курить в 2012 году. Без проблем. Длинная история, длинный переход приведены для примера о том, что люди боялись, беспокоились о концепции невозможности снимать или иметь доступ к миру. Как только их отлучили от телефонов, они почувствовали себя намного лучше, и я хочу, чтобы это почувствовали все. На два часа вы почувствуете себя освобождённым от оков, которыми является эфир, что бы это ни было. Потом можно звонить, потом можно фотографировать, потом можно делать всё что угодно. Во что бы то ни стало расскажите всем, как это было ужасно. Но я чувствовал, что хочу сделать всё именно так, потому что и я, и группа, и все люди, с которыми я говорил, по крайней мере, на концертах в Лос-Анджелесе, ощущали себя намного лучше. И я хочу, чтобы люди ассоциировали GHOST с коллективной радостью. Теперь это и есть шоу».



Что касается того, как будет выглядеть концерт GHOST в 2025 году по сравнению с последним туром группы, Tobias сказал:



«Я не могу рассказать вам много о шоу, потому что не хочу ничего выдавать, но причина, по которой мы не хотим, чтобы люди снимали шоу, не в авторских правах. И то, что мы запрещаем снимать на телефон, потому что мы хотим, чтобы люди были вовлечены, присутствовали, веселились, развлекались вместе и разговаривали друг с другом, — это не для того, чтобы не было никаких утечек. Мы позаботимся о том, чтобы люди увидели шоу. Дело не в этом. Мы хотим, чтобы всё, на что можно посмотреть, было задокументировано. Так что само шоу будет... Конечно, это шоу GHOST, так что оно будет напоминать то, что вы знаете, но как создатель, как творческая личность, сняв фильм, я многому научился, просто смонтировав всё это и посмотрев шоу. Я уже давно не проводил так много времени, наблюдая за тем, что мы делаем. И поэтому контролирующий режиссёр во мне определённо избавится от многих вещей, которые, по моему мнению, не вошли в фильм. Всё, что не вошло в фильм, было тем, что я не хотел там видеть, и это многому научило меня в отношении шоу и того, как я хочу, чтобы оно выглядело в будущем. И многое в новом шоу и его замыслах основано на том, что я снял фильм».



С помощью таких технологий, как Yondr, фанаты могут поместить свои телефоны в чехол, который разблокируется только после того, как они покинут зону без телефонов. Чехол также может быть разблокирован на специальных станциях сотовой связи внутри концертной площадки.



Концерты без телефонов рекламируются как способ сократить количество незаконных съёмок и селфи, которые могут отвлекать от выступления.



Основатель Yondr Грэм Дугони сказал, что чехлы его компании были созданы для «пространств без телефонов», где «творчество и продуктивность могут процветать в отсутствие технологий».







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