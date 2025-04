сегодня



PAPA ROACH в акустике



Участники PAPA ROACH побывали в гостях у радиостанции WRIF и исполнили в акустике несколько композиций:



00:00 - Intro

02:56 - "Even If It Kills Me"

11:04 - "Scars"

17:58 - "Leave A Light On (Talk Away The Dark)"

24:34 - "Last Resort"







просмотров: 22