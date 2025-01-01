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*DORO PESCH получила награду 39
*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 27
*Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом 26
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 23
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Papa Roach

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26 апр 2025 : 		 PAPA ROACH в акустике

26 апр 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Круто, что ню-металл пошел на второй круг»

21 апр 2025 : 		 Сможет ли PAPA ROACH выступать в 70?

13 апр 2025 : 		 PAPA ROACH обещают альбом в 2026

11 апр 2025 : 		 Как поменялся вокалист PAPA ROACH

8 апр 2025 : 		 CARRIE UNDERWOOD присоединилась на сцене к PAPA ROACH

27 мар 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 мар 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Травма сына вдохновила на "Even If It Kills Me"»

28 фев 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

3 фев 2025 : 		 PAPA ROACH обещают разнообразный альбом

27 янв 2025 : 		 PAPA ROACH: «Альбом будет в конце этого/начале следующего года»

22 янв 2025 : 		 Новая песня PAPA ROACH

7 янв 2025 : 		 CARMINE APPICE: «PAPA ROACH — это круто»

31 дек 2024 : 		 Новый альбом PAPA ROACH выйдет в 2025

21 ноя 2024 : 		 Гитарист PAPA ROACH: «Ждите разнообразного альбома!»

16 ноя 2024 : 		 PAPA ROACH готовят песню

28 окт 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH о новом материале

7 окт 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Хочу, чтобы меня помнили как того, кто стоит на своем»

12 авг 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH о сотрудничестве с CARRIE UNDERWOOD

6 авг 2024 : 		 CARRIE UNDERWOOD о сотрудничестве с PAPA ROACH

3 авг 2024 : 		 PAPA ROACH побил DAUGHTRY

2 авг 2024 : 		 Новое видео PAPA ROACH

1 авг 2024 : 		 CARRIE UNDERWOOD споет с PAPA ROACH

20 июл 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Не все из моих друзей хорошо кончили»

20 июн 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы стараемся оставаться актуальными и аутентичными»

9 июн 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «MÖTLEY CRÜE вставляли нам палки в колеса»
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PAPA ROACH в акустике



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Участники PAPA ROACH побывали в гостях у радиостанции WRIF и исполнили в акустике несколько композиций:

00:00 - Intro
02:56 - "Even If It Kills Me"
11:04 - "Scars"
17:58 - "Leave A Light On (Talk Away The Dark)"
24:34 - "Last Resort"




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