Барабанщик BAD COMPANY: «Источник сказал мне, что нас возьмут в ЗСРнР»



SIMON KIRKE в недавнем интервью говорили о том, что BAD COMPANY были наконец-то номинированы на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Ну, нас номинировали впервые, и мой очень хороший друг — Nicko McBrain из IRON MAIDEN, прислал мне поздравительное сообщение. Он сказал: «Кстати, Simon, MAIDEN номинировали 11 раз, а нас ни разу не включили». Наш менеджмент написал в Зал Славы и сказал: "Прекратите нас номинировать. Чушь собачья. Отвалите".



Что я могу сказать? Если бы я был по-настоящему честен, я бы сказал, что давно пора, потому что мы уже так долго существуем. И что? Как насчет FREE, которых сменили BAD COMPANY? Многие люди очень любят FREE.



Как я понимаю, есть 14 номинантов, и в список попадут первые четыре [в голосовании фанатов]. Я так понимаю. Мы за PHISH, у которых огромное присутствие в социальных сетях. Честно говоря, я никогда не слышал PHISH — они похожи на более молодую версию GRATEFUL DEAD, но у них чуть меньше 200 000 голосов [фанатов]. У нас около 180 000, так что мы вторые. Мне сказал инсайдер, что мы попадем. На самом деле мы узнаем об этом в понедельник или вторник. Так что, да, я уже поговорил с Paul [Rodgers, вокалист BAD COMPANY] о том, какую песню мы будем исполнять, и это будет «Can't Get Enough». И, да, я счастлив — я буду счастлив за Mick'a, потому что несколько лет назад у Міcк'а был инсульт, и он не в лучшей форме. И пока он держится, когда мы выйдем на сцену в ноябре, мы отдадим должное Мику. Потому что он написал эту чертову песню - он написал «Movin' On», он написал много хитов, и он заслуживает этого».



На вопрос о том, как Paul отреагировал на номинацию BAD COMPANY в ЗСРнР, Simon ответил:



«Я встретил его несколько недель назад на Западном побережье. Я играл в благотворительном турнире по гольфу в Палм-Спрингс, а он зимует в Палм-Спрингс. Мы встретились, и я спросил: «Что ты думаешь?». Он ответил: «Чертовски вовремя». Мы рады и польщены, но нас всегда мучила одна мысль — каждый год мы не получали даже номинации. Потому что есть два этапа — номинация, а потом включение. А нас даже не номинировали все эти годы. И это начало меня раздражать. Но как бы то ни было, он сказал: "Да, самое время. Что мы будем играть?". И я сказал: «Ну, »Can't Get Enough", потому что с нами не будет Mick'a, он не сможет поехать. И это было правильным решением. Так что, да, вот так".



На вопрос о том, выяснил ли он причину, по которой BAD COMPANY не была номинирована раньше, он ответил: "Нет. Ну... Хм. Есть несколько причин. Одна из них - я думаю, что поскольку у BAD COMPANY было три состава, это как бы разбавило нашу ценность, если хотите. Если представить себе группу вроде CREAM, и они меняют Джинджера Бейкера, или Джека [Брюса], или Эрика [Клэптона], не дай бог, пару раз, то это как бы разбавляет и мутит воду в Комитете. Так что, как мне рассказал один инсайдер, они хотели сделать двойную серию FREE-BAD COMPANY, как это было [когда] вводили THE FACES и THE SMALL FACES, но по какой-то причине этого не произошло. Была и политическая сторона, о которой я не могу говорить, чтобы не попасть под горячую руку, но все было в совокупности. По-моему, основное — это даже три состава... Просто не было однозначного решения «Давайте включим BAD COMPANY». Были факторы, которые теперь рассеялись. И похоже, что мы это сделаем. Я надеюсь на это».







