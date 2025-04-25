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Бывший вокалист EXODUS: «Я не уходил, но решение верное!»



STEVE "ZETRO" SOUZA в интервью Zetro's Toxic Vault рассказал об уходе из коллектива:



«Я занимаюсь этим с 1986 года. В июне 1986 года я впервые присоединился к EXODUS. Мне было 22 года. Сейчас мне 61. Так что если говорить о музыке, то она была очень интересной. Это помогло мне жить дальше. Определённые ситуации происходят, определённые вещи неизменны, и нужно справляться с ними по мере их возникновения, как и со всем остальным».



Уточнив, что его не уволили из EXODUS, а «ему позволили уйти», Souza продолжил:



«Я не читаю многое из того, что появляется в Интернете. Не хочу никого оскорблять, мне плевать, что обо мне думают и что говорят... Но мой сын ознакомил меня с тем, что Gary ответил мне, сказав, что меня не уволили, а мне позволили уйти. И я должен согласиться с его аналогией. Быть в группе — это как брак, это действительно так, и брак был закончен. Я не собирался уходить, то есть, возможно, я думал, что никогда не брошу брак по какой бы то ни было причине. Но я искренне считаю, что это было правильным решением, особенно для меня, и надеюсь, что для них тоже».



Souza рассказал о своих мыслях после последнего ухода из EXODUS:



«Люди звонили мне — мои друзья и моя семья — и спрашивали, всё ли со мной в порядке. И я был в порядке. Я отвечал: "Я в порядке". Я очень рад и доволен. И опять же, сейчас уже апрель, а это произошло в январе. На самом деле я знал об этом ещё в декабре — я знал об этом раньше, чем все остальные, до того, как об этом объявили. И я был спокоен на этот счёт».



Zetro обратился непосредственно к фанатам EXODUS:



«Я буду скучать по вам, ребята. Очень. Но моя жизнь сильно изменилась. То, что мне нравилось в двадцать и тридцать, сейчас меня не особо интересует. Я люблю свою семью. Я вернулся домой и женился на Вики, с которой мы вместе уже 17 лет, и она — любовь всей моей жизни. И вы знаете, как тяжело в 61 год уезжать от любви всей моей жизни на пять-шесть недель подряд? Мне было нелегко, хотя, возможно, это не было видно на сцене, и уж точно не было видно, когда я был с вами, ребята, с поклонниками, и со всеми, кто ко мне обращался, потому что я никогда не хотел бы, чтобы у кого-то был ужасный опыт общения со мной. Но я решил, что пришло время, честно говоря.



Я говорил Gary и остальным, что хотел бы заниматься этим до 70 лет и, возможно, не больше, но в глубине души я думал, что уже покончил с суровой гастрольной жизнью, потому что она очень требовательна. А бизнесу всё равно, чем ты занимаешься. Приведу пример: в 2016 году умерла моя мать, а я был в Сальвадоре на гастролях. Я должен был быть у её постели, но меня там не было, потому что я должен был гастролировать. У меня умерли собаки. Я пропустил выпускные своих детей. Любой музыкант, оказавшийся на моём месте, может с этим согласиться, потому что это часть его жизни. И часто люди не задумываются о таком. А есть ребята, есть музыканты, которым на самом деле нравится этим заниматься, и они выходят на сцену и выкладываются по полной. Они будут переходить от одной темы к другой».



Zetro раскрыл причины, по которым он хочет проводить меньше времени в разъездах:



«Я изменился за последние несколько лет, даже за последние 10 лет с тех пор, как я вернулся. Думаю, меня больше интересует то, что происходит в моём доме и вокруг того, чем я здесь занимаюсь. Мне нравится видеть своих собак каждый день. У меня три мопса, которых я просто обожаю. Сейчас у меня есть внук. Я почти не вижу их. Я хочу видеть свою жену каждый день. Я хочу каждый день спать в своей постели. В моей голове как будто что-то изменилось. Но, повторюсь, я бы никогда не ушёл, потому что я не из тех, кто бросает. Все говорят: "Ну ты же ушёл в 2004 году". Нет, мне пришлось уйти из группы, потому что у меня была работа в профсоюзе, трое маленьких детей и жена, и я пытался совмещать работу прораба, работу в профсоюзе, обязанности отца, тренера по бейсболу и футболу, мужа и одновременно мне нужно было петь в EXODUS, и я не мог совмещать все эти три направления. Больше всего я любил петь в EXODUS, но, к сожалению, не мог позаботиться о жене и детях, водить их на балет и бейсбол. Бизнес в то время платил не так много, поэтому мне нужно было заняться своей семьёй... И вот я вернулся в группу в 2014 году, дети выросли, я устроился на работу. Я был очень рад. И опять же, за последние 10 лет я очень хорошо провёл время, участвуя в группе. И это была одна из тех ситуаций, когда я должен сказать, что я даже рад, что оказался в ситуации, в которой я сейчас нахожусь, — я больше не люблю аэропорты. Мне больше не нравится спать в гастрольном автобусе... Так что я не говорю, что это было решение, которое я бы принял, но я говорю, что для меня и для того, чтобы иметь несколько месяцев, чтобы как следует оценить ситуацию, это определённо было правильное решение».



Далее Souza сказал, что фанаты EXODUS должны продолжать поддерживать группу, когда в неё вернулся Dukes.



«Сейчас я смотрю на это так: "А как насчёт всех вас, ребята, тех, кто является большими поклонниками эпохи Rob'а? Только подумайте — теперь вы сможете вернуться и увидеть Rob'а, возможно, в течение следующих 10 лет и наблюдать за его успехами". Так что если вы были фанатами его эпохи, как и моей эпохи, или обеих эпох — я знаю, что есть некоторые из вас, которые думают: "я — команда Zetro" или "я — команда Rob'a", или "я не против того, что делают EXODUS", и я это принимаю. И я это прекрасно понимаю, и я уважаю каждого из вас и ваше мнение. Но теперь, возможно, последняя часть группы сможет насладиться эпохой Rob'а. Я к тому, что Gary будет продолжать сочинять музыку и записывать её. А ещё Gary Holt не знает, как написать дерьмовый рифф. Ясно? Так что вы, фанаты EXODUS, знаете, что вы получите от этого, и это я и хочу сказать».



Кроме того, Souza затронул вопрос о возможности воссоединения с EXODUS в будущем:



«Выйду ли я когда-нибудь на сцену вместе с ними? Нет, определённо нет. Думаю, всё уже закончилось. Это был третий раз, когда я присоединился к группе, так что я считаю, что было бы лишним пытаться сделать подобное или повторить это снова. Чтобы вы знали, ребята, у меня нет никакого желания когда-либо снова это делать. Это уже было. Если вы видели мой последний концерт в Лос-Анджелесе в Regent в декабре 2024 года, то вы действительно видели последний концерт, на котором Zetro когда-либо выступал с EXODUS».



Zetro добавил, что он ушёл на пике популярности как в плане живых выступлений с EXODUS, так и в плане отношений с фанатами группы.



«Если вы видели нас в последнем туре с HAVOK, то, честно говоря, я пел лучше, чем когда-либо за все эти годы. Так что я считаю, что в вокальном плане всё было неплохо... Я выполнил свою работу довольно хорошо — и даже они скажут вам это. А фанаты, ребята, вы знаете, что я выкладываюсь по полной. Каждый раз, когда я выхожу на сцену, я выкладываюсь по полной. И так оно и есть. И если вы подходили ко мне за фотографией или автографом, я никогда не отказывал и никогда не отталкивал вас, ребята. Я бы потусовался и поговорил с вами обо всём. Сколько фанатов проводило время после концерта, разговаривая со мной о чём угодно? Ужасы, фильмы, спорт в стиле металл, что угодно. Я сидел и разговаривал с вами, потому что я никогда не считал себя выше кого-либо».



На вопрос о том, что именно ему не нравится в гастрольном образе жизни, Zetro ответил:



«Слишком много времени в сутках. Ждать, чтобы ждать. Очень много ожидания. Едешь в аэропорт, четыре часа ждёшь рейса, пять часов летишь на самолёте, добираешься туда, куда тебе нужно. Потом ещё шесть часов ожидания перед очередным пятичасовым перелётом. И первая линия, вторая линия, охрана то, охрана сё. У меня больше нет на это сил и терпения. Автобус — я знаю, это звучит очень пафосно. Мне очень повезло, что я гастролировал в автобусе. Я знаю группы, которые не гастролируют в автобусах... Но для меня койка стала очень неудобной. Я мог забраться туда только тогда, когда мне действительно нужно было поспать. Но как только я просыпался, я вставал. Так что у вас слишком много времени в сутках, чтобы ходить в музеи или магазины комиксов, а у меня — чтобы покупать игрушки и всё, что я делаю в турах. Много времени на отдых, и я чувствую, что в свой 61 год я хочу заниматься другими вещами в свободное время. Я не хочу заниматься этим, а вдруг я заболею, или моя жена заболеет, или один из моих детей, и мне придётся вернуться домой, а мне осталось жить полгода, или им осталось жить полгода, а я пропустил это время с ними, я пропустил всё это. Я больше не хочу этого делать. Я слишком много пропустил за эти годы, и я нахожусь в таком состоянии — особенно в последние несколько лет, когда я думаю об этом».







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