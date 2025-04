сегодня



Какой шанс увидеть музыкантов RUSH на сцене вместе?



ALEX LIFESON в недавнем интервью The Prog Report ответил на вопрос о том, принял бы он предложение промоутеров о совместном шоу с Geddy Lee:



«Такое происходит постоянно, и это продолжается уже 10 лет. И я бы сказал, что в последнее время это происходит ещё чаще, и я полагаю, что это потому, что после COVID все в разъездах, и есть ажиотаж по поводу живых концертов, люди выходят на сцену. Так что все старые промоутеры очень хотят добиться чего-нибудь и от нас.



Но в последнее время Geddy очень много пишет. Он написал четыре книги. Он был очень занят всем этим. Я работаю над ENVY OF NONE, двумя альбомами, саундтреками, парой других, более мелких артистов, которых я продюсирую. Так что я сейчас очень сильно занят.



Мы с Ged'ом видимся. Мы лучшие друзья, так что мы постоянно вместе. Мы разговариваем друг с другом почти каждый день. Мы живём в 10 минутах друг от друга, как и последние 35 лет, так что мы связаны друг с другом. Я приезжаю к нему. Иногда мы просто сидим, пьём кофе, смеёмся и разговариваем. Иногда мы спускаемся в его маленькую комнату и играем что-нибудь — может быть, блюзовые вещи, или, как я уже сказал, мы играем некоторые песни RUSH, чтобы повеселиться... Но это здорово, потому что мы на самом деле не играли эти вещи уже очень давно. И это наша история».



Возвращаясь к возможности снова выступить с Geddy, Alex сказал:



«Я не знаю. В мире может произойти всё что угодно. Ведь столько всего меняется, столько всего происходит, чего мы никогда не ожидали. Мы видим это каждый день, особенно в политике. Так что кто знает? Сейчас мы всё ещё заняты жизнью и делаем много всего, но поживём — увидим».







