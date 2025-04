сегодня



Концертное видео CIRITH UNGOL



CIRITH UNGOL на Metal Blade Records выпустят 25 апреля новый концертный релиз "Live At The Roxy", фрагмент из которого, “Relentless”, доступен ниже:



“Velocity (S.E.P.)”

“Relentless”

“Sailor On The Seas Of Fate”

“Sacrifice”

“Looking Glass”

“Dark Parade”

“Distant Shadows”

“Down Below”

“Atom Smasher”

“I’m Alive”

“Frost And Fire”

“Black Machine”

“Blood And Iron”

“Chaos Descends”

“The Frost Monstreme”

“Fire”

“Death Of The Sun”

“Master Of The Pit”

“King Of The Dead”

“Join The Legion”







