Концертный релиз SVEN GALI выйдет летом



SVEN GALI выпустят новую концертную пластинку, Live At The El Mocambo, записанную на аншлаговом выступлении 13 сентября 2024, в пятницу, 13 июня 2025 года:



“Freakz”

“Here Today Gone Tomorrow”

“Sweet Little Gypsy”

“Tie Dyed Skies”

“Under The Influence”

“Disgusteen”

“Ace Of Spades”

“Stiff Competition”

“In My Garden”

“Love Don’t Live Here Anymore”

“Hurt” (CD Bonus Track)







