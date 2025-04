сегодня



Видео полного выступления SAVATAGE



Видео полного выступления SAVATAGE, которое состоялось 21 апреля в São Paulo, Brazil, доступно ниже:



“The Ocean”

“Welcome”

“Jesus Saves”

“Sirens”

“Another Way”

“The Wake Of Magellan”

“Strange Wings”

“Taunting Cobras”

“Dead Winter Dead”

“The Storm”

“Handful Of Rain”

“Chance”

“This Is The Time (1990)”

“Gutter Ballet”

“Edge Of Thorns”

“The Hourglass”

“Believe”



Encore:

“Power Of The Night”

“Hall Of The Mountain King” http://www.savatage.com







