Новое видео THE VIOLENT HOUR



"Sick Ones", дебютная видео THE VIOLENT HOUR, доступно ниже. Это первый трек нового проекта бывшей вокалистки BUTCHER BABIES Carla Harvey. Соавтором песни выступил её жених, барабанщик ANTHRAX и PANTERA Charlie Benante, а гитарное соло записал нынешний гитарист MÖTLEY CRÜE John 5.







